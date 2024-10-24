Özgür Özel: Korkmamalıyız, Teröre Karşı Dimdik Durmalıyız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Korkmamalıyız, Teröre Karşı Dimdik Durmalıyız

Özgür Özel: Korkmamalıyız, Teröre Karşı Dimdik Durmalıyız

CHP lideri Özgür Özel, teröre karşı dimdik durmanın önemini vurguladı ve miting çağrısı yaptı.

24.10.2024 23:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Kadınları, çocukları, bebekleri, tüm canlıları korumanın yolu korkmadan, korkunun karşısına dimdik dikilmektir." dedi.

Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yayınladığı video mesajda, dün Diyarbakır'daki program sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUŞAS) yapılan hain terör saldırısından haberdar olduklarını, programı kesip, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve MYK üyeleriyle olağanüstü toplantı yaptıklarını söyledi.

Bu toplantıyla eş zamanlı olarak Ankara'da bulunan MYK üyelerinin de toplanarak durumu değerlendirdiklerini ifade eden Özel, toplantıların ardından Ankara'ya dönmeye karar verdiklerini ve Ankara'daki MYK üyeleriyle bir araya gelip durumu takip ettiklerini bildirdi.

Bugün saat 10.00'dan itibaren MYK üyeleriyle terör saldırısını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Özel, "Öğle saatlerinde cenazelere katılmak, hastaları ziyaret etmek üzere ara verdiğimiz MYK toplantımız bu saate kadar devam etti." dedi.

Toplantıda bazı kararlar aldıklarını bildiren Özel, şöyle devam etti:

"Tabii ki teröre yönelik, yaşananlara yönelik, içinde bulunulan sürece yönelik bu saldırının zamanlamasına, saldırı için seçilen hedefe yönelik, orada güvenlik meselesine, güvenlik zafiyetlerine yönelik uzun uzun konuştuk. Bunları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız, tartışacağız ancak bugün iki önemli karar aldık. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Birincisi, bilindiği gibi son zamanlarda, günlerde, haftalarda, aylarda yükselen bir şiddet dalgası. Kadın cinayetleri, kaybettiğimiz yenidoğan bebekler, toplumsal şiddetteki tırmanma üzerine her türlü şiddete karşı bir Yaşam Hakkı Mitingi'ne karar vermiştik. Bu mitingi iptal edip etmemeyi uzun uzun değerlendirdik. Terörün amacının zaten siyasetin kanallarını kapatmak, ülkenin gündemini tamamen ele geçirmek, korkuyu egemen kılmak ve her türlü bir araya gelmeyi, her türlü tepkiyi bastırmak ve korku yayarak insanları evlerine hapsetmek, kendi içlerine kapamak olduğu konusunda fikir birliğine vardık. 'Korkmuyoruz' dedik. 'Korkmamalıyız, sinmemeliyiz ve kararlılıkla yol yürümeliyiz' dedik. Bunun için de Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni ertelemeksizin iptal etmeden, önümüzdeki pazar günü saat 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda yapmaya karar verdik."

"Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız"

Teröre ve şiddete karşı yaşam hakkını savunmak için tüm vatandaşları mitinge davet eden Özel, "Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Kadınları, çocukları, bebekleri, tüm canlıları korumanın yolu korkmadan, korkunun karşısına dimdik dikilmektir." ifadelerini kullandı.

Ülke ve CHP tarihinde bu örneklerin bulunduğunu dile getiren Özel, "Korkmadığımızda, sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için tüm vatandaşlarımızı pazar günü 14.30'da Beşiktaş'taki büyük mitingimize, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne davet ediyoruz." diye konuştu.

Bir diğer konunun da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olduğunu aktaran Özel, şunları söyledi:

"Her sene bir bahane. 29 Ekim'in, kutlamalarının iptal edilmesi ya da sönük geçmesi gündeme geliyor. Buna en iyi cevabı geçtiğimiz sene 100'üncü yılda on milyonlar verdi. Bu ülkenin tamamı hep beraber verdi. İlk yılki heyecanla, 100'üncü yıldaki coşkuyla, 101'inci yılda da Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız. Cumhuriyetin kutlamalarında 81 ilde örgütümüz, tüm belediyelerimiz programlarını gerçekleştirecekler ve Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz. Terörü bahane ederek bu kutlamaları sönükleştirmeye çalışacaklara, bu ülkeye korku yaymaya çalışacaklara da şunu söylüyoruz, bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Onun için korkmuyoruz ve hep birlikte 29 Ekim'de kutlamaları coşkuyla gerçekleştiriyoruz."

Resmi programlara ilave olarak bir araya gelip Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyeceklerini belirten Özel, "Kuruluştan kurtuluşa nasıl hep beraber yürüdüysek, 29 Ekim günü de hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Özgür Özel, "29 Ekim günü saat 13.00'te Birinci Meclis'in önünde toplanıp orada Cumhuriyeti konuşup, Cumhuriyet coşkusunu konuşup hep birlikte Cumhuriyetin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğru yürüyoruz. Aynı onun gibi hiç korkmadan, hiç durmadan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Korkmamalıyız, Teröre Karşı Dimdik Durmalıyız - Son Dakika

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