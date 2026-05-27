Özgür Özel, bayramda Manisa\'da vatandaşlarla buluştu ve mezarlık ziyareti yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'ya geldi. Bayram programına Hatuniye Camii'nde kıldığı namazla başlayan Özel, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Namaz çıkışında avluda bekleyen hemşehrileriyle tek tek bayramlaşan Özel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Özel, daha sonra aile büyüklerinin yanı sıra vefat eden; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, CHP Manisa İl Başkanı eczacı Mete Erdem ile MHP İl Başkanı eczacı Cemil Çöllü ve eczacı Neşe Gülersoy'un kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı, dualar okudu. Özel, garnizon ve polis şehitliğini de ziyaret etti. - MANİSA