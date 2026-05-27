Özgür Özel, bayramda Manisa'da vatandaşlarla buluştu ve mezarlık ziyareti yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, bayramda Manisa'da vatandaşlarla buluştu ve mezarlık ziyareti yaptı

Özgür Özel, bayramda Manisa\'da vatandaşlarla buluştu ve mezarlık ziyareti yaptı
27.05.2026 13:36  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Manisa'da bayram namazının ardından önce vatandaşlarla buluştu ardından da mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Manisa'da bayram namazının ardından önce vatandaşlarla buluştu ardından da mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'ya geldi. Bayram programına Hatuniye Camii'nde kıldığı namazla başlayan Özel, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Namaz çıkışında avluda bekleyen hemşehrileriyle tek tek bayramlaşan Özel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Özel, daha sonra aile büyüklerinin yanı sıra vefat eden; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, CHP Manisa İl Başkanı eczacı Mete Erdem ile MHP İl Başkanı eczacı Cemil Çöllü ve eczacı Neşe Gülersoy'un kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı, dualar okudu. Özel, garnizon ve polis şehitliğini de ziyaret etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Milletvekili, Ferdi Zeyrek, Özgür Özel, Politika, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, bayramda Manisa'da vatandaşlarla buluştu ve mezarlık ziyareti yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Real Madrid’e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho’ya beklemediği bir şok Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok
İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak
Bu kez Galatasaray değil Szymanski’ye Süper Lig’den dev talip Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip

13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 13:54:00. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, bayramda Manisa'da vatandaşlarla buluştu ve mezarlık ziyareti yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.