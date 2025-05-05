CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools'u kabul etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools'u CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, Marc Cools ile Görüştü - Son Dakika
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