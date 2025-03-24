CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da şehit aileleri ve gazilerle iftar programına katıldı.

24.03.2025 21:07  Güncelleme: 00:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da şehit aileleri ve gazilerle iftar programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'deki bir otelde şehit aileleri ve gazilerle iftar programına katıldı. Oruçların açılmasının ardından konuşan Özel, "18 Mart Şehitler ve Gaziler Günü'nde, Ekrem İmamoğlu bu akşamki iftar için davette bulunmuş, sözleşmiş, bugün burada, bu masada şehit annelerimizle babalarımızla, gazilerimizle eşleri ile birlikte sohbet etme, gün boyu açın halinden anlamak için tuttuğu orucunu hurmasıyla açma, sizinle birlikte iftarını yapmayı ümit ediyordu. Ancak bu gelişmeden bir gün sonra, 19 Mart tarihinde maalesef kendisine karşı başarısız bir darbe girişimi oldu. Bütün darbeler milletin seçtiklerini, milletin baş tacı ettiklerini, görev verdiklerini hazmetmeyip milletin verdiği yetkiyi onlardan zorla alıp, onu halktan koparıp, onu hizmetten koparıp, onun yerine birilerini geçirmek üzerine yapılırlar. Bu ülke, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından, işgalden, yabancı asker postallarından kurtarılıp camilerinde yeniden ezanlarının okunması, ibadetin özgürce yapılması, ay-yıldızlı al bayrağın özgürce dalgalanması ve bu ülkenin kendi egemenliğini tayin, tespit ve ilanıyla birlikte çok önemli bir süreci, bir cumhuriyeti 102 yıl boyunca yaşıyor ve yaşatıyor. Ancak zaman zaman birtakım askeri darbelerle, bazen de muhtıralarla, bazen de başarısız darbe girişimleri ile bu ülkeye çok zarar verildi, ülke çok geriye götürüldü. Çünkü aslolan ne askerdir, aslolan ne kendisine görev verilen ama seçilmemiş atanmışların kullandığı haksız devlet yetkileridir. Aslolan milletin seçtiğidir, milli iradedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu - Son Dakika

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