Özgür Özel: Soma'da 301 kişi '3 S' tarafından yutuldu

Politika

CHP Genel Başkanı Özel: " Soma'da 301 kişiyi 3 S yuttu"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "O gün ben 'Soma'da 301 kişiyi 3 S yuttu' demiştim; sermaye, siyaset ve sendika. Elbette ki o günkü Soma'da örgütlü olan maden sendikasının hatalarından bugün ders alındığını umuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın Ankara'da bir otelde düzenlediği, 'Dünya Madenciler Günü' etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Özel, "Soma'dan bugüne iki Soma; AK Parti iktidarları döneminde altı Soma daha oldu. Toplam 2 bin 79 maden işçisi hayatını kaybetti. Ama 301 kişi birden ölünce Türkiye'nin gündemine geldi. Cumhuriyet hükümetleri boyunca 79 yılda bin 186 ruhsat kesilmişken, bu iktidar döneminde 386 bin maden ruhsatı kesildi" diye konuştu.

"Bir talanla karşı karşıyayız"

Maden işletmeleriyle ilgili kararı vermesi gerekenlerin maden mühendisleri olduğunu söyleyen Özel, "Bir talanla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi madenlerin işletilmesine karşı değil. Ama doğaya saygılı olunacak. Birilerini zengin etmek için değil, kamu yararı için işletilmesi gerekir. Bu işletmeyi yapacak, kararları verecek olanlar da maden mühendisleridir" açıklamasında bulundu.

"Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum"

Maden Mühendisleri Odası tarafından 5 yıl önce 40 yıllık üyelerine verdikleri bastonun kendisine verildiğini aktaran Özel, kendisinin de meslek örgütlerinden geldiği için bu hediye karşısında büyük onur duyduğunu belirtti. Aldığı bastonun makam odasında olduğunu söyleyen Özel, "O baston, nereye gidersem benimle birlikte geliyor. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının makam odasında duruyor. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"22 gün kala iktidarın kalkan elleri muhalefetten çoktu"

Soma faciasından 20 gün önce Meclis'te konuştuğuna dikkati çeken Özel, "Benim daha 20 gün önce Meclis kürsüsünde 'Soma'dan iyi haberler gelmiyor. Standart denetim yöntemleri işlevsiz kaldı. Meclis bu işe el koymazsa bir felaket olabilir' dediğim konuşmamın üzerinden 22 gün, bunları anlattığımız araştırma önergemizin üzerinden de yedi ay geçmişti. O 22 gün kala iktidarın kalkan elleri muhalefetten çoktu. Maalesef önergemiz, Soma'daki madenlerin araştırılmasına ilişkin önergemiz reddedilmişti" dedi.

Olaydan 20 gün önce araştırılsın denmesine rağmen araştırılamadığını, olaydan sonra Meclis'te komisyon kurulduğunu anlatan Özel, "Tabii faciadan günler önce bizim duyup da 'araştırılsın' dediğimizi faciadan 22 gün önce reddedilip faciadan 22 gün sonra oybirliği ile kurulan Soma Komisyonu'nda teker teker dinledik, hep birlikte dinledik. Eşlerin kaza yaklaşırken uykudan yorgun uyandıklarını, evlatların çizmelerinin yarıya kadar su dolduğunu, madenin artık eskiden daha çok yorduğunu, her çıkanın baş ağrısıyla çıktığını, bunların her birisi Soma Komisyonu'nun kayıtlarına teker teker işlenirken, Ayhan Yüksel ve arkadaşları da meselenin nasıl aslında göstere göstere geldiğini ifade ediyorlardı" şeklinde konuştu.

"Soma dışında altı Soma daha oldu"

Özel, Soma'da 301 kişinin ölümünü "3 S" olarak tanımladığını ve yaşanan faciadan sonra da maden sendikasının hatalarından ders aldığını umduğunu şu sözlerle ifade etti:

"O gün ben 'Soma'da 301 kişiyi 3 S yuttu' demiştim; sermaye, siyaset ve sendika. Elbette ki o günkü Soma'da örgütlü olan maden sendikasının hatalarından bugün ders alındığını umuyoruz. Son günlerde verilen bazı mücadelelerden, bazı beyanatlardan o günlerde yapılan yanlışların, o günlerde sendikaya hakim olan kadroların artık uzak olduğunu, şimdi başka bir anlayışın gelişmekte olduğunu ümitle, umutla takip ediyorum. Ama bir yandan da Soma'da işçilerin haklarını koruyan bir bağımsız sendikanın da büyük bir mücadelesini burada anmadan geçemem. Çünkü bizim Soma'da 301 şehidimiz yok, 303 şehidimiz var. Arkadaşlarının haklarını korumak için kurulan Bağımsız Maden İş, Ankara ile Soma arasında mekik dokurken Tahir Çetin'i, kendisi de madenci olan kurucu başkanları Tahir Çetin'i ve babası da madende ölmüş olan Ali Faik İnter'i trafik kazasında kaybettik. Süleyman Soylu onları Ankara'ya sokmayıp, üç gün tuttu, üç gün. Uykusuz dönerken trafik kazasında öldüler. Ayrıca Soma'dan 301 kişi öldü ve bütün dünya Soma'yı konuştu. Herkes dedi ki Türkiye'de, 'Unutursak yüreğimiz kurusun.' Ama Soma'da ölen madenciler hepimize şunu öğrettiler ki madenciler ve emekçiler ne yaparlarsa yapsınlar örgütlenerek ve hep beraber yapsınlar. Ölünecekse bile, ölürken bile az olursanız sizi kimse dikkate almıyor bu memlekette. Zira Soma'dan bugüne iki Soma daha oldu Türkiye'de. AK Parti iktidarları döneminde Soma dışında altı Soma daha oldu. Toplam 2 bin 79 maden işçisi hayatını kaybetti. Ama 301 kişi birden ölünce Türkiye'nin gündemine geldi. Büyük bir mücadele daha yürütüldü, hepimizin emekleriyle. Kimseyi dışlamadan söylemek isterim. TMMOB'daki birçok odanın, bilhassa maden mühendislerinin, muhalefet partilerinin, gerçek sendikaların, sendikacıların büyük mücadeleleriyle, kamudaki maden mühendislerinin bizlere katkı sağlayan, doğru bilgileri aktaran mücadelesiyle çok yol da alındı."

Sadece acıların paylaşılmaması gerektiğini, mutlu anlarda da beraber olunması gerektiğini vurgulayan Özel, "Hep acıyı paylaşmak değil, bazen böyle günleri de paylaşmak lazım. Ama bu kadar çok acının yaşandığı bir ülkede de o acıları, o yaşananları, o hataları hatırlamadan ve maden mühendislerinin gerçek katkısını yapabilecekleri katkıyı görünür kılmadan bir şeyler söylemek de yeterli olmazdı" diye konuştu.

Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TMMOB Maden Mühendisleri odasına uzun yıllar hizmet eden dernek üyelerine plaketlerini verdi.