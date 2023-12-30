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Özgür Özel: Süper Kupa maçı Türkiye dışında oynanmamalıydı - Son Dakika
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Özgür Özel: Süper Kupa maçı Türkiye dışında oynanmamalıydı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Riyad'da oynanamayan Süper Kupa finaline ilişkin eleştirilerde bulundu. Özel, maçın Türkiye'nin büyük stadyumu olan İzmir'deki Atatürk Stadyumu'nda oynanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Özgür Özel: Süper Kupa maçı Türkiye dışında oynanmamalıydı
30.12.2023 - 18:31,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Riyad'da oynanamayan Süper Kupa finaline ilişkin, "Aylardır diyorum ki, Fenerbahçe- Galatasaray; Türkiye'nin iki güzide kulübü, Süper Kupa maçı yapacaklarsa; bu maç 100'üncü yılda, Türkiye dışında bir yerde oynanamaz, adı Atatürk Stadı olmayan bir yerde oynanamaz. Bu maç mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin büyük stadyumu İzmir'deki Atatürk Stadyumu, oraya yakışırdı, dinlemediler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da, Yunusemre Belediye Başkan adaylığı için yapılan önseçime katılarak, oyunu kullandı. Özel, Yunusemre Millet Çarşısı'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Türkiye'nin dört bir yanında 750'ye yakın ilçe ve beldede gelen talepler doğrultusunda 100'ün üzerinde yerde sandık kurduklarına dikkati çeken Özel, demokrasi şöleni yaşadıklarını belirtti. Özel, Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa final maçı ile ilgili soruyu yanıtladı. Özel, "Aylardır diyorum ki, Fenerbahçe- Galatasaray; Türkiye'nin iki güzide kulübü, Süper Kupa maçı yapacaklarsa; bu maç 100'üncü yılda, Türkiye dışında bir yerde oynanamaz, adı Atatürk Stadı olmayan bir yerde oynanamaz. Bu maç mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin büyük stadyumu İzmir'deki Atatürk Stadyumu, oraya yakışırdı, dinlemediler" ifadelerini kullandı.

'İŞTE BÖYLE REZİLLİK OLUR, BÖYLE UTANMAZLIK OLUR'

Özel, oynanamayan maça ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında yapacaksınız, bir mazeret olur, KKTC'de, yani bizim burası kadar vatan bildiğimiz bir yerde olur. Ama yurt dışında olmaz. Hiçbir yerde olmaz ama Suudi Arabistan'da kesin olmaz. Bunlar gelince Anıtkabir'e gidiyorlar mı? Gelince İstiklal Marşı'na saygı gösteriyorlar mı? Bunların olduğu yere 100'üncü yılın Süper Kupası gider mi? En büyük maç, 100'üncü yılın son gününde orada olur mu? İşte böyle rezillik olur. Böyle utanmazlık olur. Böyle kepazelik olur. Hepimiz utandık, hepimiz çok tepkiliyiz. Fenerbahçe ve Galatasaray'a; onlara destek veren Beşiktaş'a ve tüm kulüplere müteşekkiriz."

'SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ'

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yılında, ülkü ocakları ile emniyet arasında ilişki haberi nedeniyle gazeteci Asuman Aranca hakkında açılan soruşturmayla ilgili soruyu da yanıt veren Özel, "Sinan Ateş, öldürüldüğü gün; ülkücü camianın şehidiydi. Ama genç bir siyasetçi olarak, tüm Türkiye'ye emanet ettiği evlatlarıyla, çocuklarıyla hepimizin bir yıldır hakkını, hukukunu korumaya çalıştığı, acılarını paylaşmaya çalıştığımız bir kardeşimizdir. Sinan Ateş'in ailesinin yaptığı açıklamalar, eşinin yaptığı çağrılar ve Sinan Ateş cinayeti üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için herkesin gösterdiği irade son derece kıymetlidir. Bu ilişkinin üzerine cesaretle gidilmelidir. Bu ilişkinin üzerine gidilmezse bundan sonra Türkiye'de yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta bu şüphe ortada olacaktır. Ben bir kez daha Sinan Ateş'in değerli eşine, çocuklarına, ailesine; siyaset arkadaşlarına ve ülkücü camiaya başsağlığı diliyorum. Sinan Ateş cinayeti üzerindeki sis perdesi kaldırılana kadar bu meselenin peşinde olacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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