CHP Genel Başkanı Özel: "Trump'ın kurduğu düzen, yeni dünya düzeni olamaz"
CHP Genel Başkanı Özel: "Trump'ın kurduğu düzen, yeni dünya düzeni olamaz"

CHP Genel Başkanı Özel: "Trump\'ın kurduğu düzen, yeni dünya düzeni olamaz"
07.03.2026 21:33  Güncelleme: 21:47
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen iftar programında Trump'ın yeni dünya düzenine itiraz ettiklerini belirtti. Özel ayrıca, savaşların durmasını ve barış çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Trump'ın kurduğu yeni düzen, yeni dünya düzeni olamaz. Bu düzene sonuna kadar itiraz ediyoruz" dedi.

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı katıldı.

Özel, Gölbaşı'na her geldiğinde daha iyiye gittiğini söyleyerek, "Ankara'nın parlayan bir yıldızına dönüşmüş olan bu güzel ilçemizde eşsiz sevgi çiçeği de yetişiyor. Yanı başımızda Müslüman kardeşlerimiz, komşumuz İran'da siyonist bir İsrail ve emperyalist Amerika'nın hesap kitap yapmadan, kimseye danışmadan, uyarmadan giriştikleri saldırılar sonucunda kan akıyor. Böyle bir günde Gölbaşı'nın eşsiz sevgi çiçeğinin yetiştiği bu topraklardan mübarek Ramazan gününde bir kez daha savaşın durmasını dileyelim, barış dileyelim. Tüm dünyadaki çocuklar için huzur dileyelim. 160 kız öğrencinin katledildiği o saldırıyı bir kez daha kınayalım. En kısa sürede barışın sağlanmasını dileyelim" diye konuştu.

"Filistin'in olmadığı yere İsrail'i oturttular"

Trump'ın Gazze merakı olduğunu söyleyen Özel, "'Gazze'yi gördüm. Orada Filistinlilerin ne işi var?' diyor. 'Onları etraftaki beş Müslüman ülkeye süpürelim, oraya oteller, casinolar, kumarhaneler dikelim. Sahil de güzel, denizinde de petrol var. Gazze'yi istiyorum' diyor. Şimdi bu Trump kalkmış bir heyet kurmuş, dünyanın aklı başında liderleri uzak durmuş. Maalesef bizimkiler o heyete, Gazze Barış Masası'na güya adı barış, Gazze'yi yağmalama masasına oturdular. Dedik ki 'Niye oturdunuz? Filistin yok.' Dediler ki 'İsrail de yok. İki taraf olmayacak, biz böyle yapacağız.' Tam toplantıya iki gün kala İsrail'i, Netanyahu'yu kabul ettiler ve Filistin'in olmadığı yere İsrail'i oturttular. Böyle olunca o kumarhanelerin, otellerin dikileceği planlarını ortaya çıkardılar ve bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığında yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın kurduğu düzen, yeni dünya düzeni olamaz"

İran'daki savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) rejim değiştirmeye çalıştırdığını aktaran Özel, "Biz, İran'ın daha demokratik olmasını, kadın haklarına saygılı bir rejimin oluşmasını, insan hakkı ihlallerinin olmamasını isteriz ama bunların hepsini İran'dan, İranlıların kararıyla ve kendi iç meseleleri olarak halletmelerini, ülkelerini demokratikleştirmelerini isteriz. İran'a füzelerle, İran'a katliam dalışlarıyla, vuruşlarıyla yapılan saldırıları, ülke Venezuela olsa da İran olsa da ülkenin yönetim kadrolarına yapılan suikastleri ya da evine girip oradan kaçırma şeklindeki işleri dünyanın hiçbir yerinde doğru bulmuyoruz. Trump'ın kurduğu yeni düzen, yeni dünya düzeni olamaz. Bu düzene sonuna kadar itiraz ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Özel, "Ordumuzun, deniz kuvvetlerinin, Kuzey Kıbrıs'a hızla intikali ve orada her türlü tedbiri almasını fevkalade önemseriz. Aklımız Kıbrıs'tadır, Filistin'dedir, İran'daki Müslümanların yanındadır" dedi.

"Hem kamuya olan borçlarımızı ödedik"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise, "Hem kamuya hem de esnafa aynı zamanda bankalara çok ciddi bir borç vardı. Personeline maaşını kredi vererek ancak verebiliyordu. Bir çok esnaf belediye bizden alışveriş yapmasın diye adeta dua ediyordu, imtina ediyordu. Mazotunu alamayan, arabasına adeta parça bulamayan sıkıntılı bir belediye devraldık. Ama biz bundan yılmayacağımızı ortaya koymuştuk göreve talip olmakla beraber. Onun için hiç yılmadık ve dedik ki o günlerde inşallah 2025 sonunda bütçeye ulaşacağız. Rabbim bizi mahcup etmedi geldiğimiz bugün itibariyle. Hem kamuya olan borçlarımızı ödedik. Hem piyasaya esnafa olan borçlarımızı ödedik. Gölbaşı'na mal satmaktan kaçınan insanlar esnaf bugün Gölbaşı Belediyesi'ne mal satmak, Gölbaşı Belediyesi'ne hizmet vermek için birbiriyle yaraşıyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

