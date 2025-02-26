Özgür Özel\'den Ömer Çelik\'e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı, parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Özel ve Aslan ortak açıklama yaptı.

"BEN NE GENELKURMAY BAŞKANINA BİR ŞEY DİYORUM NE MİLLİ SAVUNMA BAKANINA"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef aldığı gerekçesiyle kendisine yönelik eleştirisine yanıt veren Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işine karışırız ne içine karışırız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yemin eden, elini sıktığı, hatırını sorduğu, selamını aldığı, yüzüne güldüğü kişiye 8 gün susup, 8 gün boyunca birtakım odaklar saldırdıktan sonra, 'Soruşturma başlatın' denmiş, hedef gösterilmiş. Gencecik teğmenler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedi diye ordudan ihraç edilmiş. İhraca şerh koyan komisyon başkanına mobbing yapmış, sürmüş, bir başka ordunun emrine vermeye kalkmış. İstifaya zorlanmış, istifa etmiş onurlu şekilde. Bu sürece teslim olmamış. Ben ne Genelkurmay Başkanına bir şey diyorum, ne Milli Savunma Bakanına bir şey diyorum. Ben duyduğumu, bildiğimi söylüyorum." dedi.

"TSK'NIN KURUMSAL YAPISINA SAYGIMIZ SONSUZ"

Konuşmasına devam eden Özel, "Bu süreci kimin yaptığını, bu mobbingi kimin yaptığını, kimin köpürtülmesi için gayret sarf ettiğini biliyorum. Onların da isimlerini söyledim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işine karışırız ne içine karışırız. Ama içine ve işine karışanlar ülkeyi bu hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine 9'da 8 amirali, 20'de 17 generali FETÖ'cüler, oraya yükselene kadar altına kim imza attı diye bakarsanız, TSK'nın işine, içine kimleri kim karıştırmış görürsünüz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiç konuşulmayacak bir konuda, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demiş, işine nasıl karıştılar, nasıl baskı yaptılar onu da gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına saygımız sonsuz. TSK'nın kurumsal yapısına saygımız sonsuz. Ama bu kararı aldırtanlara, oradaki şerh oyunu yazana mobbing yapacak kadar gözü dönenlere tabii ki söyleyecek sözümüz var." ifadelerini kullandı.

"O DİPLOMANIN İPTALİNDE MEDET UMMAK ÜLKEYİ YÖNETENLERİN ACZİYETİ"

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik belgeleri istemesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Ülkeyi yöneten kişinin kendi diploması tartışmalıyken, böyle bir tartışmayı başlatmak ve sonunun ne olacağı biline biline; çünkü denklik olduğu da belli, o tarihte olduğu da belli. Bütün evraklar yapılmış, kişiye özel işlem yok. İstanbul Üniversitesi gazete ilanı vermiş, herkese bir başvurulmuş. Bir sene öncekiler de gitmiş zaten. Yüzlerce kişi aynı durumdayken, o diplomanın iptalinden medet ummak, bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çok korktuklarını gösteren bir şey. Bizim yürüttüğümüz ön seçim sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren bir şey. Tayyip Erdoğan'ın rakibinden nasıl korktuğunu, rakibini ekarte etmeye çalıştığını gösteren bir durumdur. Bunun dışında AK Parti'yi yöneten bir siyasi akıl varsa, gerçekten herhalde siyaseten atılabilecek en yanlış adımı attığını, AK Parti'yi eskiden takip eden ve eski zamanlarını bilen yöneticileri takdir ederler. Bu kadar acemice bir iş olmaz. Bu bumerang döner, Erdoğan'ı vurur. Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, Erdoğan'ın okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisini, Muğla'ya büyükşehir belediye başkan adayı yaptığı, bir önceki dönem milletvekili olduğu; onun dışında 'Ben buna ders verdim' diyen yok, derste gören yok, dershanede gören yok, amfide gören yok, okul arkadaşları ile bir tane fotoğraf yok. Haydi varsa, amfiden, okul arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla bir fotoğraf çektirsin görelim. Bu ramazanda üniversite arkadaşlarına bir iftar versin de görelim. Siz de kapıda üniversite arkadaşlarına okul anılarını sorarsınız Erdoğan'ın. O yüzden ben bu kadar acemice yürütülen bir siyasette, AK Parti'yi yönetenler bir yandan da ülkeyi yönetiyorlar ya ülke ile ilgili endişelerim artıyor."

"BURADAN ONLARA EKMEK ÇIKMAZ"

Özel, "Sürecin sonunda bir iptal kararı bekliyor musunuz?" sorusu üzerine "Hayır; neyine iptal olacak, var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler. Üniversite ilan etmiş, 'Gelin başvurun bana' demiş, başvuruyu kabul etmiş. 31 yıl önce biri cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor hukuken. Yani Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğu bir süreç varsa da o mağduriyeti yaratanlar üzerinden bir şey yapmak lazım. Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusuru yok, kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Çıksa çıksa Erdoğan'ın diploma tartışması çıkar" dedi.