Özgür Özel, ziyarete gittiği ilçede depreme yakalandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özel, programı kapsamında Sındırgı Belediyesi, CHP İlçe Başkanlığı, Kaymakamlık ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, ayrıca depremden etkilenen vatandaşlarla çadırlarda bir araya geldi.

"BİRAZ ÖNCE BİR DEPREM DAHA OLDU"

Sındırgı Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden CHP lideri, "Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken" ifadelerini kullandı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.9

AFAD verilerine göre, ilçede saat 13.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 4.59 kilometre olarak açıklandı.