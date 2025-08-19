Özgür Özel, ziyarete gittiği ilçede depreme yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel, ziyarete gittiği ilçede depreme yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel, ziyarete gittiği ilçede depreme yakalandı
19.08.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Özel, ziyarete gittiği ilçede depreme yakalandı
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ziyaretlerde bulunduğu sırada 3.9 büyüklüğünde depreme yakalandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özel, programı kapsamında Sındırgı Belediyesi, CHP İlçe Başkanlığı, Kaymakamlık ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, ayrıca depremden etkilenen vatandaşlarla çadırlarda bir araya geldi.

"BİRAZ ÖNCE BİR DEPREM DAHA OLDU"

Sındırgı Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden CHP lideri, "Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken" ifadelerini kullandı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.9

AFAD verilerine göre, ilçede saat 13.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 4.59 kilometre olarak açıklandı.

Özgür Özel, Balıkesir, Sındırgı, Politika, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, ziyarete gittiği ilçede depreme yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:59:38. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel, ziyarete gittiği ilçede depreme yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.