Özlem Çerçioğlu: Mustafa Savaş Milletvekilliğine Geri Dönecek

Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu fide dağıtım programı sonrasın basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, anket sonuçlarına göre AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın 12 puan farkla önünde olduğunu açıklayıp, "31 Mart akşamı Mustafa Bey milletvekilliğine devam etmek üzere Ankara'ya geri dönecek" dedi.

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak olan yerel seçimler için adaylar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seçim heyecanı Aydın'da da sürerken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu seçim öncesi eline ulaşan anketleri değerlendirdi. Büyükşehir seçimleri için kendisinin en yakın rakibi Cumhur İttifakı adayı AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile aralarında 12 puan fark olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar yapılan tüm anket çalışmalarında kendisinin 6 ila 12 puan önde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki haftalarda yeni anket sonuçları elimize ulaşacak. Ama şimdiye kadar Nazilli, Söke ve Efeler'de kesin olarak kazanıyoruz. Ben şimdiden adaylarımızı tebrik ediyorum. Benim elimdeki anketlere göre Mustafa Savaş ile aramızda 12 puan var. Bakıldığı zaman bütün anketler 6 ila 12 puan arasında önde olduğumuzu gösteriyor. Ben bir kere daha Aydın halkına çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar tüm gücümle çalıştım bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim. Mustafa Bey 31 Mart akşamı Ankara'ya gidip milletvekilliğine devam edecek. Hepimiz yine bu kentte yaşayacağız. O milletvekili olarak yine 11 yılda yaptığı gibi Ankara'da milletvekilliğine devam edecek ben de burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na halkın teveccühü ile devam edeceğim" dedi.

Mevcut hastaneler ve yıkılan kurum binalarının yerine ne yapılacak?

Aydın'da yapımı süren Aydın Şehir Hastanesi'nin tamamlanarak hizmete açılmasının ardından mevcut hastaneler ile bugüne kadar yıkılan huzurevi, PTT ve emniyete ait 2 adet binanın yerine neler olacağı yönündeki sorusunu yineleyen Başkan Çerçioğlu, "Aydın'da şehir hastanesi yapıldıktan sonra mevcut hastanelerin yani şu anda hizmet veren hastanelerin yerleri ne olacak? Ticarethane mi? Rezidans mı? yoksa yeşil alan mı olacak? Yine bir başka soru Efeler merkezdeki huzurevinin yeri ne olacak? Yıkılan PTT ve 2 adet emniyet binalarının yerlerine neler olacak? Hiç kimseden ses gelmiyor. Bunu daha önce defalarca sordum, sorumu yine yineliyorum. Ben belediye başkanı olduğum sürede oraların beton olmaması için elimden geleni yapacağım. İzin vermeyeceğim. Çıksın AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da buraların beton yığını olmayacağını, yeşil alan olacağını şimdiden ilan etsin" ifadelerini kullandı. - AYDIN