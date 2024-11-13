İzmir'in Selçuk ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 kardeşin yaşamını yitirmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Trajik olaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in ifadeleri ise tepkileri çekti.
Olayda ailenin yaşadığı 'maddi sorunların' ön plana çıkartılmasına yönelik eleştiriler getiren Zengin, "Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Sebebi parasal sebepler mi? Değil" ifadelerini kullandı.
Zengin, söz konusu açıklaması sonrasında bugün bir kez daha TBMM Genel Kurulu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zengin, "Şimdi ben dün yaptığım konuşmada, tabi Sezai Bey katil ilan edince çok doğal olarak şunu söyleme ihtiyacı duydum. 'Efendim, bu konunun tek sebebi ekonomik sebeplerdir' Ben diyorum ki 'Hayır, değildir'. Bir kez daha söylüyorum, eğer biz gerçekten cevap arıyorsak bunun ne kadar katmanlı bir problem olduğunu görmemiz lazım. Uyuşturucu kullanımı dahil olmak üzere bir sürü problem var evin içerisinde. Bizim bunları görmemiz lazım." dedi.
AK Partili Özlem Zengin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu mesela sadece ekonomik boyut değildir. Tabi ki görüyorum bunu görmez miyim? Ama sebep sadece bu değil. Hepsi beraber. Biz bunun hepsini birlikte değerlendirelim. Şu bakanlığın yaptığı ziyaretleri, kaymakamlığın yaptıklarını, hem ilçe belediyesinin hem büyükşehir belediyesinin yapmadıklarını da konuşalım."
Son Dakika › Politika › Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil' - Son Dakika
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