Partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edecek

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiğini öne sürmesi sonrası İYİ Parti'de kriz büyüdü. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'den kesin ihracının talep edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin konuşan Dikbayır istifa edeceğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilen Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

"İSTİFA EDECEĞİM"

SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey'e açıklamalarda bulunan İYİ Partili Ümit Dikbayır, "Hafta sonu istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurarak hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dikbayır, sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

"ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ AMA İFTİRA BAŞKA BİR ŞEY"

Bugünse İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu, "İstifalar nedeniyle İYİ Parti'ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." dedi.