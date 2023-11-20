 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edecek - Son Dakika

Partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği öne sürülen ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edeceğini duyurdu.

Partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edecek
20.11.2023 19:10  - Güncelleme: 19:15

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiğini öne sürmesi sonrası İYİ Parti'de kriz büyüdü. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'den kesin ihracının talep edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin konuşan Dikbayır istifa edeceğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilen Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edecek
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

"İSTİFA EDECEĞİM"

SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey'e açıklamalarda bulunan İYİ Partili Ümit Dikbayır, "Hafta sonu istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurarak hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dikbayır, sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağını açıkladı.

Partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edecek
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

"ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ AMA İFTİRA BAŞKA BİR ŞEY"

Bugünse İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zorlu, "İstifalar nedeniyle İYİ Parti'ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." dedi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Ümit Dikbayır, Meral Akşener, Kürşad Zorlu, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edecek - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
17:56 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan bir binayı bombaladı
17:50 İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı
17:04 Nişanlısının eski kocasını vuran radyocu tutuklandı
16:44 Hamit Altıntop'un maçın önüne geçen karesi Ahmet Çakar'ı çıldırttı
16:42 AB'nin ikiyüzlülüğünün kanıtı! Josep Borrell, katliam yapan İsrail sorusunu geçiştirip Hamas'ı yerden yere vurdu
16:40 Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi
16:34 Asansörde ölü bulunmuşlardı! Anne ve kızını öldüren katil, cinayetin nedenini soğukkanlılıkla anlattı
16:29 Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilen banka müdürü hakim karşısında
16:20 Türkiye'nin adı devlerin arasında var mı? EURO 2024'te 1. torba netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 19:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: Partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement