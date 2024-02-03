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Pazaryeri Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında Depremde Hayatını Kaybedenlere Saygı Duruşu Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Pazaryeri Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında Depremde Hayatını Kaybedenlere Saygı Duruşu Yapıldı

Pazaryeri Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında Depremde Hayatını Kaybedenlere Saygı Duruşu Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in başkanlığında yapılan Şubat ayı meclis toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ve dua edildi.

03.02.2024 10:09  Güncelleme: 10:12
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Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in başkanlığında yapılan Şubat ayı meclis toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ve dua edilmesiyle başlandı.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 3 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı sonrası konuşan Başkan Tekin, " Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ illerimiz olmak üzere 15 milyona yakın insanımız geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı. Bu yaşanan depremler nedeniyle 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti yaklaşık 110 bin vatandaşımızda yaralandı. Ülke olarak o zor günlerimizde Devletimiz ve vatandaşlarımızın kenetlenerek birlik beraberlik içerisinde depremin yaralarını ilk günden sarmaya başladı. Pazaryeri halkımızda depremin yaşandığı ilk dakikalardan sonra bölgeye yardım ulaştırmak için elinden geleni yaptı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yaşanan depremler dolayısı ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pazaryeri Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında Depremde Hayatını Kaybedenlere Saygı Duruşu Yapıldı - Son Dakika
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