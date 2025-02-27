Pentagon\'dan Transseksüel Askerlere Düşürücü Prosedür

Politika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), transseksüel askerlerin muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan çıkarılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, ordudaki transseksüel askerlere ilişkin bir bildiri yayınladı. 26 Şubat tarihli bildiride transseksüel askerlerin 30 gün içinde tespit edilmesine yönelik prosedür oluşturulacağı, ardından muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan çıkarılacağı ifade edildi. Bildiride, "ABD hükümetinin politikası, askerlerin hazırlığı, uyumu, dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü, tekdüzeliği ve bütünlüğü için yüksek standartlar belirlemektir. Cinsiyet disforisi (cinsel kimlik bozukluğu) tanısı almış, geçmişinde bu hastalıkla uyumlu semptomlar gösteren veya bu hastalığa yakalanmış askerler ordudan çıkarılmak üzere işleme alınacaktır. Savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen bir askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda vaka bazında muafiyet verilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Muafiyetin yalnızca ordunun savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda verileceği kaydedildi. Transseksüel askerlerin muafiyet için ayrıca cinsiyetiyle ilgili 36 ay boyunca klinik olarak önemli bir sıkıntı yaşamamış olması gerektiği belirtildi.

Daha önce trans bireylerin orduya katılmasına izin verilmeyeceğini ve askerlerin cinsiyet geçişiyle ilgili prosedürleri gerçekleştirmesinin veya bunun kolaylaştırılmasının durdurulacağını belirten Pentagon, bildiride söz konusu yasağın halihazırda görev yapan ordu mensuplarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini vurguladı.

Trump'ın kararnamesine karşı dava açılmıştı

Pentagon'un bildirisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın trans bireylerin askerlik hizmetini yasaklamayı hedefleyen ve ocak ayı sonlarında imzaladığı kararnameye karşı açılan bir davada mahkemeye sunulan dosyanın bir parçası olarak kamuoyuna açıklandı. Trump, "Bir bireyin cinsiyetinden farklı sahte bir 'cinsiyet kimliği' ifade etmesi, askerlik hizmeti için gerekli olan katı standartları karşılayamaz" demişti.

ABD ordusundaki transseksüel asker sayısı bilinmiyor

Transseksüel askerlerin kimliklerini açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle Pentagon'da ordudaki trans bireylerin sayısına dair net bilgi yer almıyor. Pentagon verilerine göre orduda yaklaşık 1.3 milyon aktif görevli personel bulunuyor. Aktivistler orduda 15 bin civarında trans asker olduğunu belirtirken, yetkililer ise bu sayının birkaç bin civarında olduğunu ifade ediyor.

Gallup araştırma şirketinin bu ay yayınladığı ankete göre ABD'lilerin yüzde 58'i trans bireylerin orduda görev yapmasını destekliyor. Ancak bu destek 2019'daki yüzde 71 oranına göre keskin bir düşüş gösterdi. - WASHINGTON