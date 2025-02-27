Pentagon'dan Transseksüel Askerlere Düşürücü Prosedür - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pentagon'dan Transseksüel Askerlere Düşürücü Prosedür

Geniş Video İzle

Pentagon, transseksüel askerlerin 30 gün içinde çıkarılabileceğini açıkladı. Muafiyet şartları belirlendi.

27.02.2025 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), transseksüel askerlerin muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan çıkarılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, ordudaki transseksüel askerlere ilişkin bir bildiri yayınladı. 26 Şubat tarihli bildiride transseksüel askerlerin 30 gün içinde tespit edilmesine yönelik prosedür oluşturulacağı, ardından muafiyet almadıkları takdirde 30 gün içinde ordudan çıkarılacağı ifade edildi. Bildiride, "ABD hükümetinin politikası, askerlerin hazırlığı, uyumu, dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü, tekdüzeliği ve bütünlüğü için yüksek standartlar belirlemektir. Cinsiyet disforisi (cinsel kimlik bozukluğu) tanısı almış, geçmişinde bu hastalıkla uyumlu semptomlar gösteren veya bu hastalığa yakalanmış askerler ordudan çıkarılmak üzere işleme alınacaktır. Savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen bir askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda vaka bazında muafiyet verilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Muafiyetin yalnızca ordunun savaşma yeteneklerini doğrudan destekleyen askerin tutulmasında bir çıkar olması durumunda verileceği kaydedildi. Transseksüel askerlerin muafiyet için ayrıca cinsiyetiyle ilgili 36 ay boyunca klinik olarak önemli bir sıkıntı yaşamamış olması gerektiği belirtildi.

Daha önce trans bireylerin orduya katılmasına izin verilmeyeceğini ve askerlerin cinsiyet geçişiyle ilgili prosedürleri gerçekleştirmesinin veya bunun kolaylaştırılmasının durdurulacağını belirten Pentagon, bildiride söz konusu yasağın halihazırda görev yapan ordu mensuplarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini vurguladı.

Trump'ın kararnamesine karşı dava açılmıştı

Pentagon'un bildirisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın trans bireylerin askerlik hizmetini yasaklamayı hedefleyen ve ocak ayı sonlarında imzaladığı kararnameye karşı açılan bir davada mahkemeye sunulan dosyanın bir parçası olarak kamuoyuna açıklandı. Trump, "Bir bireyin cinsiyetinden farklı sahte bir 'cinsiyet kimliği' ifade etmesi, askerlik hizmeti için gerekli olan katı standartları karşılayamaz" demişti.

ABD ordusundaki transseksüel asker sayısı bilinmiyor

Transseksüel askerlerin kimliklerini açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle Pentagon'da ordudaki trans bireylerin sayısına dair net bilgi yer almıyor. Pentagon verilerine göre orduda yaklaşık 1.3 milyon aktif görevli personel bulunuyor. Aktivistler orduda 15 bin civarında trans asker olduğunu belirtirken, yetkililer ise bu sayının birkaç bin civarında olduğunu ifade ediyor.

Gallup araştırma şirketinin bu ay yayınladığı ankete göre ABD'lilerin yüzde 58'i trans bireylerin orduda görev yapmasını destekliyor. Ancak bu destek 2019'daki yüzde 71 oranına göre keskin bir düşüş gösterdi. - WASHINGTON

Pentagon\'dan Transseksüel Askerlere Düşürücü Prosedür
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Pentagon'dan Transseksüel Askerlere Düşürücü Prosedür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:44 Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
17:47 Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
17:20 Sivas’taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor
17:18 Özgür Özel’den Ömer Çelik’e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz Özgür Özel'den Ömer Çelik'e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz
17:11 Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı 170 çalışanının işine son veriyor Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı! 170 çalışanının işine son veriyor
17:09 Yüzde 95’i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 13:09:26. #1.13#
SON DAKİKA: Pentagon'dan Transseksüel Askerlere Düşürücü Prosedür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.