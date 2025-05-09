Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak? - Son Dakika
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Politika

Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

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Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından "PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?" sorusuna yanıt veren DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, "Muhtemelen kısa bir süreç içerinde açıklanır" dedi.

09.05.2025 19:05
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Terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, süreçle ilgili tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

Buldan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER KEŞKE BUGÜNÜ GÖRSEYDİ"

"Öncelikle Sırrı Süreyya Önder'i anarak başlayayım. Keşke bugünü görseydi. Keşke açıklamaya tanıklık etseydi. Büyük emeği ve çabası var. Barış uğruna feda edilen bir yürekten bahsediyoruz. Sevgili Sırrı Süreyya Önder yerinde rahat uyusun. Mutlaka hissedecek ve anlayacak bugün Türkiye'de vermiş olduğu çabanın ve mücadelenin nihayete erdiği bir dönemi yaşıyoruz.

Pervin Buldan açıkladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

"BÜTÜN EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Ben Türkiye açısından tarihi bir dönemin kapısının bir kez daha aralandığını ifade etmek istiyorum. Geçmişte bu uğurda ödenen bedeller belki çok fazla nihayete ermedi ama bugün itibariyle en azından birkaç aylık süreç içerisinde bütün emeğin ve çabaların emeğini aldık diyebiliriz.

"BARIŞ BU TOPRAKLARA ÇOK YAKIŞACAK"

Huzurlu bir Türkiye, demokratik bir Türkiye herkesin özlemiydi. Bugün belki bunun yolları ve kapısı aralandı. Artık annelerimizin ağlamadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin toprağın altına girmediği, canını feda etmediği bir geleceği yaratmak adına barış bu topraklara çok yakışacak.

"ŞİMDİ DESTEK VERME ZAMANI"

Bu konuda çaba sarf eden, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimizin beklediği, özlem duyduğu süreci yakaladık. Şimdi bu taşları örme, barışa destek verme zamanı.

Pervin Buldan açıkladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK KONGREDE ALINAN KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Muhtemelen kısa bir süreç içerinde açıklanır. Kongreyi bile toplamak 3 gün sürüyor. Kolay bir iş değil. Bu kongre toplama kararı sonrasında alınan kararların çok kısa bir süre sonra açıklanacağını düşünüyorum.

"CANINI YİTİREN BÜTÜN İNSANLARIMIZIN ANNELERİNE HAYIRLI OLSUN"

Elimizi bir kez daha taşın altına koyarak güç vermemiz gerekiyor. Türkiye'de canını yitiren bütün insanlarımızın annelerine hayırlı olsun. Bundan sonra çocuklarımız ölmesin barış ve huzur içeresinde yaşasınlar."

Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

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Son Dakika Politika Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 124212421:
    yakında yönetimide ele alırlar ohh mis 6 6 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Türkiye içerdeki sorunları bitirip Yunan israil iran gibi yılan çıyan akreplerle mücadele edecek. Ekonomik sorunlarında tez zamanda hallolması için Tayyip Erdoğana dua ediyoruz. Doların etkisinden kurtulmak, yerli amerikancı para babalarının piyasaları manipülesini durdurmak, CHP nin kendi ülkesine zarar verme hevesinden vaz geçirmek gibi en az 50 çakal 40 tilki 20 maymunla mücadele ediyor. 2 3 Yanıtla
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