PİAR Araştırma'nın son anketi şaşırttı! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...

Türkiye'de çok önemli görülen 2023 seçimleri öncesinde anket şirketleri tarafından gerçekleştirilen anketlere yönelik de büyük bir ilgi var. Anket şirketleri de bu ilginin farkında olarak anket sonuçlarını art arda paylaşıyor. Son olarak PİAR Araştırma, 10-13 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2524 katılımcı ile yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?"

Anketin katılımcılarına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Anketin yüzde 95 güven aralığında olduğu ve yüzde 1,98 hata payı bulunduğu belirtildi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK ŞAŞIRTTI

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin yüzde 28.6, CHP'nin ise yüzde 28.1 aldığı görüldü. İki parti arasındaki yüzde 0.5'lik fark görenleri şaşırttı.

Anket sonuçlarına göre kararsız seçme de dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 28.6

CHP: Yüzde 28.1

İYİ Parti: Yüzde 11.7

HDP: Yüzde 9.8

MHP: Yüzde 8.6

Gelecek Partisi: Yüzde 2.9

Zafer Partisi: Yüzde 2.7

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1.9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.6

DEVA Partisi: Yüzde 1.5

Saadet Partisi: Yüzde 0.9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.9