PKK Feshi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
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Politika

PKK Feshi İçin Hazırlıklar Başladı

MSB, PKK'nın feshi sürecinde atılacak adımları takip edeceklerini duyurdu.

15.05.2025 13:29
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MSB: (Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin) Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararının vakitkaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz.

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(Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

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Geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu.

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MSB: Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 kişi yakalandı, 2 bin 527 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 33, engellenen kişi sayısı da 32 bin 184 olmuştur.

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MSB: Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

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MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek.

MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK Feshi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika

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