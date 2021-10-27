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2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

27.10.2021 12:25
2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Usule ilişkin söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, dün yapılan görüşmelere değinerek, sordukları sorulara, yaptıkları açıklamalara cevap verilmediğini savundu. Kuşoğlu, "Yasama organı olarak TBMM, denetim görevini -ki asli bir görevdir- yerine getiremiyor." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da komisyonda dün yapılan görüşmeleri anımsatarak, "Sayın Başkan, dün biz burada yürütmenin atanmış bir temsilcisinin ağır saygısızlığıyla karşı karşıya kaldık ve maalesef siz de buna seyirci kaldınız. Bunu üzüntüyle karşılıyorum." görüşünü savundu.

Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dün yapılan görüşmelerde milletvekillerini dinlemediğini, kapanış konuşması hazırlığını yaptığını öne sürdü.

Paylan, komisyon görüşmelerinin canlı yayımlanmasını istedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise hakikatleri konuşmak gerektiğini söyledi.

Paylan'ın, Aydemir'e yönelik "faşist" ifadesini kullanması üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Komisyon toplantılarının canlı yayımlanması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, usul tartışmalarına ilişkin yöneltilen soru ve eleştirilere cevap verdi.

Komisyonda görüşmelerin canlı yayımlanması talebinin, geçen yıl da konuşulduğunu anımsatan Şentop, yetkinin Komisyon Başkanlığında olduğunu belirtti.

Şentop, TBMM'de Basın-Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte, komisyon ve siyasi parti grup toplantılarında film ve fotoğraf çekimlerinin, komisyon başkanı ve siyasi parti grup başkanvekiline bağlı olduğunun yer aldığını kaydetti.

Komisyon toplantılarının, 1996'da, 1997 bütçe görüşmeleri yapılırken ilk gün yayınlandığını, ancak verimli olmadığı için ikinci gün yayının kesildiğini, TRT'deki bilginin de bu şekilde olduğunu aktaran Şentop, "Komisyon çalışmalarının yayımlanmasının örneği de bir tek bu başarısız örnektir. Bize emsal göstermeye çalışıyorsunuz. Zaten yarım bırakılmış bir çalışma." değerlendirmesinde bulundu.

Başka ülkelerdeki duruma da değinen Şentop, Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İsviçre gibi ülkelerin hiç yayın yapmadığını, bazılarının yayını komisyonun takdirine bıraktığını, bazılarının da yayımladığını anımsattı. Şentop, Türkiye'de de durumun komisyonun takdirine bırakıldığını dile getirdi.

Konuşması sırasında sözünün kesilmesine tepki gösteren Şentop, milletvekilleri konuşurken kendisinin dinlediğini ifade etti.

Yasama organının itibarıyla ilgili de konuşan Şentop, parlamentonun temsilinin, kararlarının ayrı, milletvekillerinin fikir ve görüşlerinin ayrı olduğunu belirtti. Mustafa Şentop, "Sizin bir görüşünüzün burada kabul görmemesi, parlamentonun itibar görmediği anlamına gelmez." diye konuştu.

Şentop, sorulan sorulara verilen cevabın, yanıtlayanın takdirinde olduğunu dile getirerek, parlamentolarda karar alınacağı zaman oylama yapıldığını anlattı. Şentop, tartışmaların, görüşmelerin sonunda karar verileceğini ancak 600 farklı karar değil, parlamentonun 1 kararının olacağını vurguladı.

Parlamenter sistemde milletvekili olanların, Meclis tarafından bakan olarak seçildiğine işaret eden Şentop, parlamenter sistemde Meclis, millete vekaleten nasıl bakan seçiyorsa, bu sistemde de milletin seçtiği cumhurbaşkanının millete vekaleten bakanı seçtiğini anlattı. TBMM Başkanı Şentop, arada bir farkın bulunmadığını dile getirdi.

"Bütçe görüşmelerinde ülkeyle ilgili bütün meseleler konuşuluyor"

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise bütçe sürecinin önemini herkesin vurguladığını anımsattı. Yılmaz, bütçe görüşmelerinin sadece teknik tartışmaların olduğu süreçler olmadığını, ülkeyle ilgili bütün meselelerin konuşulduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı olarak görevinin, içerikleri belirlemek olmadığını ifade eden Yılmaz, "İçerikler, milletvekillerimizin ve burada sunum yapan kişilerin takdirinde olan hususlardır." dedi.

Komisyon toplantılarının canlı yayımlanmasına ilişkin konuyu defalarca tartıştıklarını anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekrar tekrar aynı konuyu tartışmak ne kadar verimlidir bunu takdirinize bırakıyorum. Burada şeffaflıktan uzak hiçbir şey yapmıyoruz. Tam tutanakla mikrofon açıkken söylenen her şey tutanaklara geçmiş oluyor. Bu tutanaklara herkesin erişim hakkı var. Ayrıca yine yazılı basından arkadaşlarımız, değerli basın mensupları da toplantı salonundalar. Burada kendilerince önemli gördükleri hususları kamuoyuna aksettirme konusunda hiçbir engel yok. Diğer taraftan bazı üyelerimizin cep telefonuyla, yeni teknolojilerle konuşmalarını canlı yayın gibi yayımladıklarını da biliyoruz."

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığının 2022 bütçesinin sunumuna başladı.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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