29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü Azerbaycan'da da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarının da katıldığı tören, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın, Bakü'deki Türk Şehitlik Abidesine çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Bağcı şehitlik özel defterini imzalayarak,"Sizlerin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletimiz 98 yılda pek çok kez iç ve dış düşmanların saldırıları ve tehditleri ile karşılaşmış, devletimiz ve milletimiz feraset, sağduyu ve basiret ile bu badireleri atlatmaya başarmıştır. Büyüyen ve güçlenen Türkiye, tehdit olarak görüldüğü güçlere karşı her türlü yol, yöntem, strateji ve araçları geliştirerek güçlenmiş ve bölgesel bir güç olmayı başarmıştır. Bizler, ülkemizin şanlı bayrağını kardeş Azerbaycan'da gururla dalgalandırıp, "tek millet, iki devlet" felsefesi ve Şuşa beyannamesi hedeflerine uygun şekilde ilişkilerimizi iyileştirilmek ve derinleştirilmek için gece gündüz büyük bir gayretle çalışacağız. Sizlerden aldığımız bu mukaddes emanet olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, onun ay yıldızlı bayrağı ve kanlarınızla suladığınız ana vatan bildiğimiz toprakları kanımız, canımız pahasına koruyacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini yazdı.

Daha sonra temsili şehit kabirlerine karanfillerin bırakıldığı tören, Azerbaycan Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi. - BAKÜ