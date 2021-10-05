6 parti 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısını Meclis'te yaptı - Son Dakika

6 parti 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısını Meclis'te yaptı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasının 3'üncü toplantısı TBMM'de gerçekleştirildi.

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