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AK Parti, 93 bin kişilik "Teşkilat Akademisi" için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan - Son Dakika

AK Parti, 93 bin kişilik "Teşkilat Akademisi" için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

06.10.2021 13:57

AK Parti, 93 bin kişilik "Teşkilat Akademisi" için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Bu eğitimler sonucunda bütün hedef 2023 seçimleri. Yeni genel kurulumuzda 2023 seçimlerini kazandığımızı düşünüyoruz.

AK Parti, 93 bin kişilik "Teşkilat Akademisi" için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen:

"Bu eğitimler sonucunda bütün hedef 2023 seçimleri. Yeni genel kurulumuzda 2023 seçimlerini kazandığımızı düşünüyoruz. O bitti 2024'e bakıyoruz diye bir söylemimiz var. Buna gerçekte inanıyorum. Bununla ilgili olarak büyük bir inanç, büyük bir özgüven büyük bir coşku, büyük bir ruh ve sarsılmaz bir kimlik yapısıyla Müthiş bir 2023 seçim sürecine doğru giderken Türkiye biz bunu sürekli taarruz halinde ve sürekli zafer sürekli taarruz sloganıyla sonuçlandıracağız"

"Türkiye'de 'gayri nizamı harp' şeklinde iktidarın üzerine geliniyor. Bunu maalesef muhalefet yapıyor. İç ve dış mihraklarla ortak çalışmalar, usuller, yöntemlerle, adına 'siyaset' dedikleri, 'muhalefet' dedikleri, 'iletişim' dedikleri, 'siyasal' iletişim dedikleri, 'sosyal medya' dedikleri, ama aslında gayri nizami harp usulleriyle, yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların da hepsinin ne olduğu tek tek görülecek, nasıl püskürtüleceğini eğitimlerimizde aktaracağız""

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin 93 bin kişilik Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu için yarın start vereceğini belirterek, ilk dersi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini kaydetti. Şen, "Bu eğitimler sonucunda bütün hedef 2023 seçimleri. Yeni genel kurulumuzda 2023 seçimlerini kazandığımızı düşünüyoruz. O bitti 2024'e bakıyoruz diye bir söylemimiz var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR- GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı tanıtım toplantısında konuştu.

AK Parti AR-Ge ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerine yaklaşık iki yıl kala 81 il ve 973 ilçede AK Parti yöneticilerinin tam 12 farklı alanda ve 10 hafta sürecek çok kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulacağını kaydetti. Şen," Biz büyük bir teşkilatız, girdiği her seçimi birinci olarak kazanmış, zaferden zafere koşmuş, sürekli taarruz halinde, sürekli zafer halinde bir teşkilat, bir siyasi partiyiz ve sürekli ülkenin iktidarında olmuş bir partiyiz. Birinci 20 yıl böyle geçti, ikinci 20 yıl da zaferden zafere, daha büyük, daha büyük, bir Türkiye ile geçecek" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şen, Teşkilat Akademisi'nin aylar süren planlamalar neticesinde ortaya çıktığı ve bu amaçla bilimsel anlamda kullanılabilir 56 bin soru formunun işlenmesiyle bir ihtiyaç eğitim analizi oluşturulduğunu kaydetti.

Mustafa Şen, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla başlayacak olan Teşkilat Akademisi'nin amacına ilişkin," Başta teşkilat eğitimi var, teşkilatın el kitabı diyebileceğimiz bir seri eğitim olacak. AK Parti, bir sessiz devrimler çağı yaşattı Türkiye'ye bu sessiz devrimler çağı icraatlar üzerinden yeni bir dille, yeniden teşkilatlarımızın her kademesindeki arkadaşlarımıza aktarılacak. Onlar da tüm seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza aktaracaklar. İletişim, siyasal iletişim, sosyal medya, dijital medya ama bunun içerisinde maalesef medya dediğimizde, sosyal medya dediğimizde, bir dezenformasyonla karşı karşıyayız. Buna karşı neler yapılacağı, bunun nasıl püskürtüleceği konuşulacak, bir eğitim halinde bütün katılımcılara aktarılacak. Bununla birlikte bir şey daha yaşıyor Türkiye'de 'gayri nizamı harp' şeklinde iktidarın üzerine geliniyor. Bunu maalesef muhalefet yapıyor. İç ve dış mihraklarla ortak çalışmalar, usuller, yöntemlerle, adına 'siyaset' dedikleri, 'muhalefet' dedikleri, 'iletişim' dedikleri, 'siyasal' iletişim dedikleri, 'sosyal medya' dedikleri, ama aslında gayri nizami harp usulleriyle, yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların da hepsinin ne olduğu tek tek görülecek, nasıl püskürtüleceğini eğitimlerimizde aktaracağız" dedi.

Teşkilat Akademisi'nde kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları

Teşkilat Akademisi'nde kaynağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları olacağını bildiren Şen," Bunun için biz öncelikle bizden önce bu eğitimleri yapan bütün arkadaşlarımızın çalışmalarını inceledik. Sonra partimizin ana stratejilerini belirleyen ve uygulayan Cumhurbaşkanımızın tüm ana metinlerini, konuşmalarını inceledik. Eğitimlerimizin kavramsal stratejisini bu çıktılar üzerine oturttuk ve bunları yeni ihtiyaçlarla entegre ettik. Süre gelen bir gelenek ve önümüzde muhteşem bir gelecek. Bu ikisini entegre eden bir eğitim programı hazırladık" diye konuştu.

Açılış dersi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerin ilk aşaması 7-9 Ekim tarihleri arasında "Liderlik Okulu" kapsamında başlayacak ve bu eğitimlere 81 il ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanları katılacak.

Ankara Genel Merkez'de başlayacak olan "Liderlik Okulu"nun ilk dersini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Konuya ilişkin bilgi veren Şen, "Cumhurbaşkanımızın muhteşem hitabetiyle bir eğitim süreci başlıyor. Toplamda bir teşkilat eğitiminden ve yüksek motivasyondan, misyon eğitiminden bahsetmiş olayım. Bu eğitimler sonucunda bütün hedef 2023 seçimleri. Yeni genel kurulumuzda 2023 seçimlerini kazandığımızı düşünüyoruz. O bitti 2024'e bakıyoruz diye bir söylemimiz var. Buna gerçekte inanıyorum" ifadesini kullandı.

Tüm il ve ilçelerde iki yıl boyunca devam edecek "Teşkilat Akademisi" ise 2021 güz döneminde başlayıp 2022 bahar ve 2022 güz dönemlerinde tekrarlanacak.

AK Parti, 93 bin kişilik Teşkilat Akademisi için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
AK Parti, 93 bin kişilik Teşkilat Akademisi için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
AK Parti, 93 bin kişilik Teşkilat Akademisi için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
AK Parti, 93 bin kişilik Teşkilat Akademisi için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şen, AK Parti, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti, 93 bin kişilik 'Teşkilat Akademisi' için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti, 93 bin kişilik "Teşkilat Akademisi" için start veriyor, ilk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan - Son Dakika
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