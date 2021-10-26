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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi

26.10.2021 17:34

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasıyla ilgili, "Dün sözde 'evet', özde 'hayır' diyen CHP, bugün sözde de özde de 'hayır' demek suretiyle Kandil'in, HDP'nin talimatıyla siyaset yapıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasıyla ilgili, "Dün sözde 'evet', özde 'hayır' diyen CHP, bugün sözde de özde de 'hayır' demek suretiyle Kandil'in, HDP'nin talimatıyla siyaset yapıyor." dedi.

Özkan, AA muhabirine, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" sözünü hatırlatan, " Ziya Paşa'nın sözü burada da kendini gösterdi. CHP bugüne kadar ne zaman milli ve manevi değerlerin yanında yer almış ki? Ülkemizin ve milletimizin duruşuyla aynı istikamette, ruh ve beden bütünlüğü içinde olabilmiş ki?" diye sordu.

CHP'nin, yurt dışına asker gönderme tezkerelerinin karşısında yer aldığını söyleyen Özkan, "CHP, kasetle gelen genel başkanın göreve geldiği andan itibaren milli değerlerini tamamen yitirmiş, manevi değerlerimizle çatışmasını sürdürmüş ve milletimizin nerede bir menfaati var, bunların karşısında yer almış. Hele hele özellikle ülkemizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadele bağlamında Suriye'de yapmış olduğumuz mücadelelerde CHP, sözüm ona geçmişte 'evet' derken oradaki Mehmetçiğimizin cephedeki maneviyatını kıracak şekilde, 'İblib'de, Afrin'de, Cerablus'ta ne işiniz var?' diyerek çıkışlar gerçekleştirmiş, devlet-millet dayanışmasını zedelemiştir." ifadelerini kullandı.

"2023'e giderken gizli ittifaklarının deşifresi"

Cahit Özkan, CHP'nin, Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vereceğini açıklamasına ilişkin şöyle konuştu:

"Dün sözde 'evet', özde 'hayır' diyen CHP, bugün sözde de özde de 'hayır' demek suretiyle Kandil'in, HDP'nin talimatıyla siyaset yapmakta ve yaptıkları gizli ittifakı bu şekilde deşifre etmektedirler. Bugün CHP'nin zihniyetiyle, verdiği kararla karşı karşıya değiliz, doğrudan Kandil'in siyasi uzantısı olan siyasi partinin talimatıyla 'hayır' diyen ve bu çerçevede siyaset yapan CHP'nin sözde değil, özde, her hal ve şart altında milli çıkarlarımızın karşısında duran bir anlayışıyla karşı karşıyayız. Aslında bu, 2023'e giderken gizli ittifaklarının deşifresidir. Çünkü milletimizin huzuruna HDP ile beraber yan yana çıkamayan CHP, bu mesele karşısında HDP'nin talimatını yerine getirmek suretiyle 2023'teki gizli ittifaklarının altını doldurmaya çalışmaktadır. Ülkemize kast eden FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ıyla mücadelemiz sürerken, onların ülkemize olan tehditlerini bitirme anlayışıyla düzenlediğimiz sınır ötesi operasyonlarda; bizleri, Mehmetçiğimizi, aziz ve necip milletimizi yapayalnız bırakan CHP ve onun gizli ittifakı HDP'yi milletimize şikayet ediyoruz."

"İtirazına kılıf bulma gayreti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Tezkerede, 'Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması' yazıyor. Ne demek bu? Yabancı asker kim?" sözünü de değerlendiren Özkan, "Sözüm ona milli ve manevi değerleri kalkan kılmak, milletin iradesine karşı arkadan dolanmak suretiyle itirazına kılıf bulma gayretidir." dedi.

Özkan, ortada apaçık PKK ile terör koridoruna karşı mücadele olduğunu vurgulayarak, "Bu mücadelemizi HDP'ye, PKK'ya ve CHP'ye rağmen sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Takdir edilecek bir mesele değil"

İYİ Parti'nin, Irak ve Suriye tezkeresine yönelik tavrına da değinen Özkan, "Milletin menfaati varsa, tezkereye 'evet' demek milletin bu topraklardaki beka mücadelesinin bir gereği ise böyle bir hususta İYİ Parti'den 'evet' oyunun veriliyor olması elbette bizi de milletimizi de memnun eder. Bu, ayrıca takdir edilecek bir mesele değil. Zaten bu, milletimizin talimatı, emri, beklentisi ve milletimizin beka mücadelesinin bir gereğidir. Böyle bir meselede İYİ Parti ve kendisini yerli ve milli siyasetin içinde gören herkesin 'evet' demesi gerekir. Biz de bundan memnuniyetimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Suriye, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP'ye Irak ve Suriye tezkeresi tepkisi - Son Dakika
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