AK Parti'li Güneş'ten, CHP'ye tezkere tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Suriye ve Irak tezkerelerine CHP'nin "hayır" oyu vermesini eleştirerek, "CHP bir kez daha milli konularda tarafını belli etmiş ve milletimizin menfaatinin karşısında durmuştur." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Genel Kurul'da kabul edilen Suriye ve Irak tezkerelerinin, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu söyledi.

Tezkerenin onaylanmasının, Türkiye'nin, milli birliğini ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğunun ve bunun için de tüm meşru mücadele kanallarını kullanacağının göstergesi olduğuna işaret eden Güneş, tezkerenin hem komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü korumak hem de Türkiye'ye gelebilecek tehditleri bertaraf etmek amacını taşıdığına dikkati çekti.

İki yıl süreyle uzatılan tezkereyle Türkiye'nin bölgedeki etkin mücadelesinin ve Türkiye olmadan bölgede karar almanın olanaksız olduğunun vurgulandığını kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse Türkiye'den bölgesinde oluşturulmaya çalışılan terör oluşumlarına karşı sessiz kalmasını veya göz yummasını beklemesin. Böylesine önemli bir coğrafyada yıllarca güçlü olarak kalabilmek, etrafta yaşanılan olayları iyi fark etmeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla Türkiye bekasına, milli güvenliğine karşı her türlü tedbiri hazır tutmak zorundadır. Bunun için de dış politikada, sahada ve masada etkin olan bir ülke olmak mecburiyetindeyiz."

Kabul edilen tezkerenin bir siyasi tercihten ziyade Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir milli mesele olduğunu belirten Güneş, "Terörle bağını koparamamış bir parti ile ana muhalefet görevinde olan bir parti, ne yazık ki tezkereye 'hayır' demişlerdir. CHP bir kez daha milli konularda tarafını belli etmiş ve milletimizin menfaatinin karşısında durmuştur." değerlendirmesinde bulundu.