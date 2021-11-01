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Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor

01.11.2021 13:01
Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplam maliyeti 16-17 milyon lirayı bulan sıcak ve soğuk asfalt tesislerini, belediyenin kasasından hiç harcama yapmadan ilçeye ve vatandaşlara kazandırdıklarını belirterek, böylelikle gelecekte ağır bir harcama...

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, toplam maliyeti 16-17 milyon lirayı bulan sıcak ve soğuk asfalt tesislerini, belediyenin kasasından hiç harcama yapmadan ilçeye ve vatandaşlara kazandırdıklarını belirterek, böylelikle gelecekte ağır bir harcama kaleminden kurtulacaklarını söyledi.

Akdeniz Belediye Meclisi Kasım Ayı İlk Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, belediye zabıta memurlarına 2022 yılı için uygulanacak 'fazla mesai' ücretinin tespit edilmesi ile ilgili teklif plan bütçe komisyonuna oybirliğiyle havale edildi.

Uluslararası Tiyatro Festivaline 20 bin TL destek

Mecliste, Akdeniz Kent Konseyi ile Akdeniz Belediyesi işbirliğinde, Uray Caddesinde bulunan ve halen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü üst katında faaliyet gösterdiği eski muhakemat binasının alt katında, sanat etkinliklerinin yapılması amacıyla 'Akdeniz Belediyesi Sanat Merkezi' açılması ile ilgili teklifin komisyonlara havalesi oybirliğiyle yapıldı. Ayrıca 26 Kasım-5 Aralık 2021 arasında 6'ncısı düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Tiyatro Festivaline, Akdeniz Belediyesince 20 bin TL maddi desteğin sağlanması ile ilgili teklif komisyonlara havale edildi. Mecliste; III sayılı dolu kadro değişiklik cetveli ile ilgili teklif de komisyonlara havale edildi.

Sözleşmeli personele uygulanacak disiplin işlemleri ile disiplin cezalarının usul ve esaslarını belirlenmesi amacıyla hazırlanan 'Akdeniz Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği' ile ilgili teklifin komisyonlarına havalesi yapıldı. Toplantıda, belediye bünyesindeki memurlar ile tam zamanlı sözleşmeli personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla, 'yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak' hükmü gereğince toplu sözleşme yapmak üzere başkanlık makamına yetki verilmesiyle ilgili teklif de oybirliğiyle komisyonlara havale edildi.

Kazanlı'ya yeni okul yapılması için yer tahsisi

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan belediye adına kayıtlı taşınmazın, okul yapılmak şartıyla Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile kamu hizmetlerinde kullanılması planlanan ve Mesudiye Mahallesi'nde bulunan 2 bin 122 metrekare yüzölçümlü belediyeye ait taşınmazın belediye kanunu gereği kamuya tahsisi ile ilgili teklifler oybirliğiyle komisyonlara sevk edildi.

Akdeniz, ilk kez sıcak ve soğuk asfalt tesislerine kavuşuyor

Mecliste, 2 Kasım 2020 tarih ve 139 sayılı meclis kararı doğrultusunda Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi arasında imzalanan kardeş belediye protokolü kapsamında, Kürkçü Mahallesi'nde belediyeye ait hizmet alanında kurulacak asfalt şantiyesine, park ve yol düzenlenmesinde kullanılmak üzere 3 adet makine ile ekipmanların Şahinbey Belediyesince şartsız hibe edilmesiyle ilgili teklif görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

"Soğuk asfalt tesisi bitmek üzere, sıcak asfalt tesisi yakında Akdeniz'e kuruluyor"

Mecliste, asfalt plentlerine ilişkin konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, son teknoloji ile kurulan soğuk asfalt tesisinin bittiğini, sadece trafo için çalışıldığını, trafo da bittikten sonra soğuk asfalt tesisini hizmete açacaklarını ifade etti. Gültak; "Sıcak asfalt tesisimizin de altyapısı hazırlandı. Sadece sistemin, oradan sökülüp buraya montesi kaldı. Her iki belediye eşzamanlı çalışıyor. Onlarda bu ay meclis kararı alıyor. Dolayısıyla taşınması, monte edilmesi de bilabedel (bedelsiz) yapılıyor. Tamamen hibe ile yapılacak ve belediyemizden 1 lira harcama olmayacak. Belediye Başkanı Mehmet Tahmaz'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok ciddi bir tesisi Akdeniz'e kazandıracağız"

Başkan Gültak, bazı meclis üyelerinin, asfalt plenti kurulacak yerle ilgili kimi endişelerini dile getirmesiyle ilgili de bir açıklama yaparak, "Ben orada yaşayan vatandaşlarımızla birkaç kez görüştüm. Zaten orası Karayollarına ait bir arazi, tahsis aldık biz. Moloz alanı olarak kullanılıyordu orası. Kirli bir görüntüsü vardı. Biz oraya bu tesisi getirerek köye ve bölgeye değer katıyoruz. Hem de kötü amaçlı yapılan işleri ve oraya moloz dökülmesini engellemiş olacağız. Herhangi bir kırım yapılmayacağı için de toz olmayacak. Ocaklardan gelecek mucur depolanacak. Tabi mucuru sulama sistemi de var. Devamlı sulanacağı için toz kaygısı söz konusu değil. Hem bu tesis hem de soğuk asfalt tesisi ile birlikte çok ciddi bir tesisi Akdeniz ilçemize bedelsiz kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Mecliste karara bağlanan diğer gündem maddeleri

Toplantıda, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi ilgili teklif de görüşülerek, konunun ilgili komisyonlara sevki yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Temmuz 2021 tarih ve 305 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine istinaden hazırlanan, Yaka Mahallesi'nde çeşitli parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili komisyona havale edilen konu oybirliğiyle kabul edildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün başkanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmesi amacıyla hazırlanan 'görev ve çalışma yönetmeliği' ile ilgili komisyonlara havale edilen konu oybirliğiyle kabul edildi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor
Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor
Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akdeniz Belediyesi asfalt tesisi kuruyor - Son Dakika


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