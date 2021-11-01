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Başkan Deveci: "Bir kamu binasının son 50 yılda böyle satıldığına tanık olmadım" - Son Dakika

Başkan Deveci: "Bir kamu binasının son 50 yılda böyle satıldığına tanık olmadım"

01.11.2021 13:52
Başkan Deveci:

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu ihaleye giren tek kişi Boyabatlı. Ailesi ya anne ya da baba tarafından bizim köylümüz. Tek başına ihaleye giriyor ve bizim tespit ettiğimiz maliyetin yarı bedeli ile alıyor.

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu ihaleye giren tek kişi Boyabatlı. Ailesi ya anne ya da baba tarafından bizim köylümüz. Tek başına ihaleye giriyor ve bizim tespit ettiğimiz maliyetin yarı bedeli ile alıyor. Bu şekilde bir kamu binasının son 50 yılda satıldığına ben tanık olmadım" dedi.

Başkan Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Seyir Tesisi'nin arsa bedelinin yarı fiyatına icra yoluyla ihaleye giren tek kişi olan Boyabatlı hemşehrisi tarafından alınması ve gündemdeki konulara dair basın toplantısı gerçekleştirdi. Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Başkan Deveci, duruma açıklık getirdi ve iddialara cevap verdi.

"İhaleye giren tek kişi Boyabatlı, anne ya da babası bizim köylü"

İhaleye giren kişi hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "İcra ile arsa bedelinin yarı fiyatına satılan söz konusu yer hakkında hukuki olarak tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu ihaleye tek kişi giriyor. Tek kişi girince yarıdan 1 fazla arttırınca alabiliyor. Sizin ilginizi çeken bölümü: Bu ihaleye giren tek kişi Boyabatlı. Daha net bir bilgi vereyim. Ailesi ya anne ya da baba tarafından bizim köylümüz. Tek başına ihaleye giriyor ve bizim tespit ettiğimiz maliyetin yarı bedeli ile burayı alıyor. Benim böyle bir bağım da var. Atakum Belediyesi, ben burada kimlerle iletişim kurduğunu biliyorum ya da tahmin ediyorum. Arayıp da bana sormadı. 'Ben bu ihaleye gireceğim' demedi. Demiş olsaydı ne yapardım? Teşvik ederdim, 'gel gir' derdim. Çünkü o konuda da gayret gösterdim. Bu bölgenin insanlarına da 'ikiniz, üçünüz bir araya gelin alın, çok ucuza gitmesin, belediye zarar etmesin' dedik. Olmadı, böyle oldu" diye konuştu.

"Bu şekilde bir kamu binasının son 50 yılda satıldığına ben tanık olmadım"

Kamu binalarının icra yoluyla satılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Cemil Deveci, "Bu şu değil: Burada kamuoyunun ilgisinin çekilmesi gereken 1 yer var. Kamu binası neden icra marifeti ile satılır. Devlet kendine bağlı bir birimin mülkiyetini, kamuya hizmet veren bir birimini niye icra marifeti ile sattırır. Devlet bu hale niye düştü? 35 yıllık avukat kimliğim ile soruyorum. Borçlu, zaten icraya düşmekle yarı yarıya kaybetmiş oluyor. Borçlunun malını icra marifetiyle niye yarı fiyatına satılmasına devlet izin verir. Borçluyu neden sokağa çıkamaz, ayağa kalkamaz hale getirir. Borçlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Bu soruları de ben soruyorum. Türkiye duysun artık. Borçlu eğer kumarda yememişse, başka bir şey yapmamışsa çoluğunun çocuğunun günahı ne? Neden yarı bedelle sattırıyorsunuz. Niye parlamento bir çözüm üretmiyor? Bu İcra Kanunu bugünün sorunu değil. Yıllardır böyle oluyor. Bu şekilde bir kamu binasının son 50 yılda satıldığına ben tanık olmadım. Yeni başladı ve bu da Atakum'da başladı. Bu da size bir şeyler anlatır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin, Samsun'un en iyi avukatlarından bir tanesiydim, başkanlığa aday oldum bu bedeli çekmeye razıyım"

Kendi belediyesine farklı bir tutum sergilendiğinin altını çizen Cemil Deveci, "Atakum'da sokağa çıkmaması gereken adamlar, ar damarı çatlamış çıkıyorlar nutuk atıyorlar. 'Benim borcum değil, onun borcu' diyorlar. Hadi canım sende geldiğimden bu tarafa 200 milyon TL borç mu yaptım. 2,5 yıldır bana destek olacak kurumlar telefonuma çıkmıyor. Bana mı ceza veriyorlar. Ben zaten kaderime razı olmuşum. Ben Türkiye'nin, Samsun'un en iyi avukatlarından bir tanesiydim. Geldim buraya aday oldum. Neyse ona razıyım. Ben bu bedeli çekmeye razıyım. Burada güllük gülistanlık bir belediye beklemiyordum. Devletin ya da siyasetin bu kadar da ar damarının çatladığından haberim yoktu, bilgim yoktu. Biri anlatsa da inanmazdım. Bu doğru değil. Ben kimseye böyle bir davranışta bulunmadım. Bana da yapılmasını içime sindiremiyorum. Bana yapılmıyor zaten. Ben öyle seçim hesabı filan yapmıyorum. Ben zaten 'işe alacağım ya da 3 kat maaş vereceğim' diye vaat vererek başkan olmadım. Projelerimi anlattım, 'Atakum kötü yönetiliyor' dedim ve aday oldum. '2 eliniz yakamda olsun' dedim. Böyle seçildim. Öyle de gidiyorum. Buranın icra ile satılmasına yol açan şirket nedir. İlk ihaleyi ne zaman almış, ilk ihale zamanı ne kadar güçlüymüş şimdi ne kadar güçlü, siyasi uzantıları nelerdir araştırın" ifadelerini kullandı.

Başkan Deveci, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. - SAMSUN

Başkan Deveci: Bir kamu binasının son 50 yılda böyle satıldığına tanık olmadım
Başkan Deveci: Bir kamu binasının son 50 yılda böyle satıldığına tanık olmadım

İhlas Haber Ajansı, Cemil Deveci, İcra, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Deveci: 'Bir kamu binasının son 50 yılda böyle satıldığına tanık olmadım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Deveci: "Bir kamu binasının son 50 yılda böyle satıldığına tanık olmadım" - Son Dakika
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