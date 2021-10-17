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Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet - Son Dakika

Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet

17.10.2021 11:06
Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet

Gençlik, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin gönül seferberliği, eş zamanlı ziyaretler ve karınca modeli kapsamındaki ilçe ziyaretlerinde olmazsa olmaz durağı oldu.

Gençlik, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin gönül seferberliği, eş zamanlı ziyaretler ve karınca modeli kapsamındaki ilçe ziyaretlerinde olmazsa olmaz durağı oldu. Başkan Sürekli son olarak Buca'da gençlerle bir araya geldi, konuk olduğu öğrenci evinde sazlı sözlü sohbete ortak oldu. Sürekli, "Her gittiğimiz yerde gençlerle gençleşiyoruz. Enerjimiz yükseliyor, umudumuz tazeleniyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ile birlikte Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi önünde 'Kampüse Hoş Geldin' standında öğrencilerle sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, DEÜ Eğitim Fakültesinde okuyan bir grup öğrenciyi de evlerinde ziyaret edip gençlerin çaldığı bağlamaya ve söyledikleri türkülere eşlik etti. Sürekli, "Her gittiğimiz yerde gençlerle gençleşiyoruz. Enerjimiz yükseliyor, umudumuz tazeleniyor. Gençlere 19 yıldır kadrolarında yer veren, ülkenin geleceğinde, millete hizmet yolunda söz hakkı tanıyan bir siyasi anlayışın temsilcileri olarak 2053 ve 2071 hedeflerimize de onlarla ulaşacağımızı biliyoruz. Bundandır ki; onların eğitimlerini, fikirlerini, hayal dünyaları ve üretkenliklerini önemsiyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

"Vatansever gençlerimizin her şartta ve her alanda arkasındayız"

Başkan Sürekli, il gençlik kolları üniversiteler başkanlığının il başkanlığında düzenlediği İzmir'deki üniversitelerde okuyan ÜniAK'lı öğrencilerle tanışma toplantısında yine öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Sürekli, yaşadığı heyecanı ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Gençlerle sık sık bir araya geliyorum. En verimli, heyecan verici paylaşımları onlarla yapıyorum. İnanılmaz büyük ve renkli pencereleri var. Biz 19 yıldır bunun farkındayız. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırımları katlayarak hayata geçiriyorsak, her hedefimize başarıyla ulaşıyorsak genç ve dinamik kadrolarımız sayesinde. Siyasi hayata daha aktif katılmaları ve ülkemiz için çalışmalarının önünü açtık; seçme ve seçilme yaşını 18'e düşürdük. Şu anda TBMM'de 35 yaşın altında 14 milletvekilimiz, belediyelerimizde bin 472 meclis üyesi kardeşimiz memleketi ve şehri için çalışıyor. Tüm gençlerimize sesleniyorum; araştırın, öğrenin ve doğru yerde siyaset yapın. Çözümler, projeler üretin. Devletine bağlı, milli değerlerle donanmış, vatansever gençlerimizin her şartta ve her alanda arkasındayız."

"Diriliş, kuruluş ve kurtuluşumuzda gençlerin imzası var"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere seslenişinde söylediği, "Sizler, Sultan Alparslan'ın inancının, Osman Bey'in ferasetinin, Yavuz'un cesaretinin, Abdülhamid Han'ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal'in azminin bugünkü temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacı Bektaş'ın kalbiyle seven, Anadolu irfanının evlatlarısınız" sözlerini hatırlatan Başkan Sürekli, "Gücünüzü asla küçümsemeyin. Zira unutmayın ki; Sultan Alparslan Anadolu kapılarına dayandığında 41, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Kurtuluş mücadelesinin önderi Mustafa Kemal Atatürk, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurduğunda 24, Samsun'a çıktığında 38, cumhuriyeti kurduğunda 42 yaşındaydı. Cephelerde göğsünü düşmana siper edenlerin çoğunu gençlerimiz oluşturdu. Bu toprakların vatan yapılışında; diriliş, kurtuluş ve kuruluşumuzda gençlerin imzası var. Geleceğin inşasında da sizlerin imzası olacak. İşte bu nedenle, AK kadrolarda gençlerin sesi güçlü, yetkileri büyüktür" sözlerine yer verdi.

"Basamak değil, dava ve yol arkadaşlarımız"

Gençlerin sorularını yanıtlayan ve görüşlerini dinleyen Başkan Sürekli, AK Parti iktidarında gerçekleştirilen gençlik destek ve yatırımlarına da değinerek şunları söyledi: "2002'de 190 olan yurt sayısı 2021'de 769'a, 182 bin 258 olan yatak sayısı 719 bin 567'ye, yurt bulunan il sayısı 75'ten 81'e, ilçe sayısı 57'den 241'e çıktı. Ayrıca, beslenme yardımı 9 liradan 570 liraya, kredi ve burs verilen öğrenci sayısı 451 bin 550'den 1 milyon 449 bin 387'ye yükseldi. Kredi ve burs miktarı ise lisans öğrencileri için 45 liradan 650'ye, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan bin 300 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan bin 950 liraya çıktı. Öğrenci sayımız Avrupa'nın ilk sırasında. Kız öğrenci sayımız sadece son bir yılda yüzde 42'den 49'a yükseldi. Bizim için üniversitelerimiz, devletten ve toplumdan uzak hükümranlıklar değil, eğitim ve bilim yuvalarıdır. Hiçbir yapının aksini inşa etmesine izin vermeyiz. 19 yıl önce ülkemizdeki sadece 9 olan gençlik merkezi sayısını 376'ya çıkardık. Spor tesislerimizin artışı, proje ve üretim teşviklerimiz ona keza. Tüm bunlar, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Hiç şüpheleri olmasın. AK Parti; gençliği birileri gibi basamak olarak değil, yol ve dava arkadaşı olarak görmeye devam edecek." - İZMİR

Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet
Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet
Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet
Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet
Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet
Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet

Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Sürekli'den gençlerle türkülü sohbet - Son Dakika
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