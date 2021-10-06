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BBP Genel Başkanı Destici: "HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun"

06.10.2021 21:38

- BBP Genel Başkanı Destici: "HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun" "Biz Büyük Birlik Partisi olarak Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz" "BBP 28 yıllık üye sayısının ulaştığı sayının iki katına ulaştı.

- BBP Genel Başkanı Destici: "HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun"

"Biz Büyük Birlik Partisi olarak Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz"

"BBP 28 yıllık üye sayısının ulaştığı sayının iki katına ulaştı. Yıl sonuna kadar üye artışındaki hedefimiz yüzde 300"

"Dava adamı görünümlü menfaatperestlerden arınarak ilerliyoruz, arındıkça ne kadar büyüdüğümüze ve güçlendiğimize şahitlik ediyoruz"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Olmayan bir şeyi Türkiye'nin gündemine sırf HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun. Onun ağzıyla konuşacaksın ve yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimlerde de onun desteğini almaya ümit edeceksin. HDP ve PKK'nın derdinin YPG'lilerle, Kandilcilerle birleşmek olduğunu bilmiyor musunuz? HDP'nin PKK'dan, PYD'den, YPG'den bir farkı olmadığını, hepsinin aynı olduğunu bilmiyor musunuz? Ama bilerek söylüyorlar, sırf oy alabilme, iktidarı değiştirme ya da iktidara gelebilme kaygısıyla Biden'a ses çıkaramıyorlarsa HDP ile iş birliğine devam etmek istiyorlar" dedi.

BBP Genel Başkan Destici, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, "Bütün teşkilatlarımızın gayretlerinin yanında bu arınmanın da, temizlenmenin de büyük payı olduğunu düşünüyorum. Yine arınarak yolumuza devam edeceğimizi buradan çok açık yüreklilikle ifade ediyorum. Sadece genel merkez olarak değil, bütün il ve ilçe teşkilatlarımıza da talimatlarımızdır. Biz partinin önünü tıkayan ve partinin büyümesine engel olan hiç kimseye artık müsamaha göstermeyeceğiz. Bizim için isimlerin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan devletimiz, milletimiz, davamızdır" diye konuştu.

"Anket firmaları bir hesap içerisinde, hepsi bir yerden besleniyor"

Anket firmalarının BBP'nin oylarını çok düşük göstermesinin moral bozmaması gerektiğini belirten Destici, "Sizi bazı anket firmalarının açıkladığı sonuçlar hiç ümitsizliğe sevk etmesin. O anket firmalarının sonuçlarını bir kenara bırakın. Ortada seçim sonucu var. 2019 seçimlerinde BBP sadece seçim çevrelerinin dörtte birinde aday göstermiş ve yüzde 2 oy almış. Bütün seçim çevrelerinde girip, BBP'nin dörtte biri kadar oy alan partilere bile sütunlarında yer veren bazı anket firmalarının BBP'yi çok düşük oranlarda göstermesi hiç moralinizi bozmasın. Çünkü o anket firmalarının hepsi bir hesap içerisinde, hepsi bir yerden besleniyor. Nereden besleniyorlarsa da oraya hizmet ediyorlar" diye konuştu.

"Biz Büyük Birlik Partisi olarak savunma sanayiinde atılan bütün adımların yanındayız"

Yunanistan'a Türkiye ile anlaşmazlıklarını gidermesi ve ilişkilerini güçlendirmesi mesajı veren Destici, "Biz BBP olarak savunma sanayiinde atılan bütün adımların yanındayız, sonuna kadar destekliyoruz. Yunanistan'ı hızlı bir şekilde silahlandırıyorlar. Yunanistan neredeyse bizim kadar yıllık savunma sanayiine harcama yapıyor. Türkiye'ye karşı kışkırtıyorlar ve bu şekilde Yunanistan'ı da borçlandırıyorlar. Yarın bunun bedelini ödeyecek ama farkında değil. Çünkü sen ne yaparsan yap senin karşında kadim Türk devleti var. Yunanistan'a çağrımız bundan bir an önce vazgeçmesi, Türkiye ile anlaşmazlıklarını gidermesi, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmenin yoluna bakmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün güçlendirilmiş parlamenter sistem diye tutturanların HSK seçimlerinde tavrını gördük"

Destici, şöyle konuştu:

"Mecliste grubu olan 4 partinin birisini saymıyoruz, o terör örgütünün uzantısı. Hepsinin geçmişten gelen alışkanlığı olduğu için zihniyeti aynı. Bugün güçlendirilmiş parlamenter sistem diye tutturanların, Mecliste 6 parti bir araya gelip ortak çalışma yürütenlerin biz HSK seçimlerinde tavrını gördük. Nerede kaldı milletvekillerinin idaresi? CHP de, İYİ Parti de bunu yaptı. Kendi kurumunu, milletvekillerini seçtirip de ondan sonra 'HSK üyeni verseydin ben seni alkışlardım.' Ama yazdınız kağıda buna oy vereceksiniz dediniz. O zaman senin hiç tek adam demeye hakkın yok, çünkü sen elinde imkan varken bunu yapmıyorsun. Biz BBP olarak bunların hepsinin farkındayız. Biz yönetimde istikrarı öncelediğimiz kadar temsilde adaleti de önceliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanzim market açılışına verdiği önemi desteklediğini de belirten Destici ayrıca, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak Paris İklim Anlaşması'nı destekliyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun
BBP Genel Başkanı Destici: HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun
BBP Genel Başkanı Destici: HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun
BBP Genel Başkanı Destici: HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun

Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Paris, Kürt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici: "HDP'ye şirin gözükeceksin diye Kürt sorununu gündeme getiriyorsun" - Son Dakika
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