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Binali Yıldırım: "Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok" - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok"

22.10.2021 20:24

Binali Yıldırım: "Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok" Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletin iradesinin devlet idaresine dönüşmemesi halinde Türkiye'nin yol kat edemeyeceğini söyledi.

Binali Yıldırım: "Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok"

SİVAS - Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletin iradesinin devlet idaresine dönüşmemesi halinde Türkiye'nin yol kat edemeyeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısına katıldı. Toplantı öncesi esnaf ziyaretleri yapan Yıldırım ile Sivaslılar arasında renkli diyaloglar yaşandı. Yıldırım bir kadını vatanı görevini Suriye'de yapan nişanlısı ile görüştürdü. Yıldırım katıldığı AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısında klip sürprizi ile karşılandı. Yıldırım, kendi görüntülerin yer aldığı klibi izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Yıldırım'da konuşması sırasında Sivaslılara bir sürpriz yaptı. Binali Yıldırım cep telefonu ile aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sivaslıları buluşturdu. Erdoğan, Yıldırım'ın telefonu aracılığı ile salona seslendi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi. "Sevgili Sivaslı kardeşlerim. Genişletilmiş il başkanları, genişletilmiş il divanında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum, memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu genişletilmiş divanın Sivas'ımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Bu dönem içerisinde ben inanıyorum ki Sivaslı kardeşlerim tüm ezberleri bozacaktır. Gerek kadın kolları gerekse gençlik kolları olarak, ben bu başarıyı tanıdığım, bildiğim, inandığım Sivas teşkilatında görüyorum ve Sivas'ta ilk yapacağımız mitingde veya orada bir araya gelme suretiyle, toplu açılış törenleri ile bunu göreceğime inanıyorum. Bu duygular içerisinde Sivas'ı Sivaslı kardeşlerimi en kalbi hislerle selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. 2023 şimdiden bizim için zafer muştusu olsun."

"Milli irade olmadan devlet idaresi olmaz"

Yıldırım konuşmasında milli iradenin önemine değinerek, "Milli idare olmadan devlet idaresi olmaz. Ama milli idareye sahip çıkamayan iktidarları da gördük. Nerede gördük? 28 Şubatta gördük. Nerede gördük; 80'de, 71'de ve 60'da gördük. Ama o milli iradeye kafa tutan, el sallayan, ayar vermeye çalışanlar 2000'lerden sonra da o alışkanlıklarını devam ettirmek istediler. 27 Nisan e-muhtıra ile karşımıza çıktılar. Onlara dedik ki '1 dakika, öyle yağma yok. Biz emri milletten alırız, milletin dediğini yaparız, onun dışında bize hiçbir şey sökmez' gelen mektubu iadeli taahhütlü olarak gönderdik, Yetmedi 17-25 Aralık alçak FETÖ yargı-kolluk darbesi girişimi ile karşı karşıya kaldık. Yine dik durduk. Kim dik durdu. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları millet adına dik durdu. Çünkü bize yetkiyi ve gücü veren millettir. 15 sene sandık koyduk milletin önüne. 15 sene hesap verdik, halende veriyoruz, devam edeceğiz. Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok. Vesayetçiler, terör seviciler, bölücüler, kutsallarımızı istismar edenler, değerlerimizi aşındıranlar yılmadılar. 15 Temmuz'da karşımıza çıktılar. 15 Temmuz onlara göre altın vuruştu. Hiçbir güç ve kudret artık onların elinden bu işi alamaz diye düşündüler. Çünkü şeytanca ve sinsice plan yaptılar. Asker ve polis kılığına girdiler. O güzel elbiseliyi lekelediler. Yetmedi devletin milletin parası ile aldığı uçak ve helikopterleri, tankları, ağır silahları millete doğrultular. Bu alçaklığı da yaptılar. Ama millet, lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletin seçtiği hükümet, onun başkasını meydanlara davet etti, millet göğsünü siper etti. Kadını ile erkeği ile genci ihtiyarı ile bir olup alçaklara dur dedik. O gece bayrak inmedi ezanlar dinmedi. Tankın gücü halkın ve hakkın gücü karşısında mağlup oldu." dedi.

"20 yıl şeytan taşladık"

Yıldırım, 20 yıl boyunca şeytan taşlamak zorunda kaldıklarını belirtip, "Bugünlere gelirken keşke bölücü terör örgütünden, FETÖ'cü terör örgütünden bu sorunları yaşamasaydık. Hep dikkatimizi Türkiye'nin kalkınmasına verseydik. Hep projelere zaman ayırsaydık. Hep insanımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın daha güzel bir geleceği için çalışsaydık bugün inanın yaptığımız işin en az 5 katı daha iş yapardık. 20 yılda şeytan taşlamaktan arda kalan zamanlarda ancak iş yapabildik." şeklinde konuştu.

(DK-GF-DK-Y)

Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok
Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok
Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok
Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok
Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok
Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok
Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok
Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok
Binali Yıldırım: Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: 'Millet iradesi devlet idaresine dönüşmedikçe Türkiye'nin kat edeceği yol yok' - Son Dakika


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