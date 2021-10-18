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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü

18.10.2021 13:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Sahil Babayev ile görüştü.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede bakanlar, iki ülke arasında çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki iş birliklerinin daha da geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının önemine değindi.

Bilgin ve Babayev, Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşları ile Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşlarının haklarının korunması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrasında basına değerlendirmelerde bulunan Bilgin, mevkidaşı Babayev'le sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki bazı problemleri konuştuğunu, çalışmaların teknik düzeyde devam edeceğini, gelecekte çalışma hayatıyla ilgili sorunları çözecek bir anlaşma imzalanacağını kaydetti.

Bilgin, "İki ülke arasında çözülmeyecek sorun yok. Herkes bunu biliyor. Bilhassa Karabağ zaferinden sonra problemleri çözmek daha kolay hale geldi. Çok daha iştah ve sevinçle bu sorunların çözümüne doğru çalışma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Mevkidaşı Babayev'le problemli alanları belirlediklerini dile getiren Bilgin, "Türkiye ve Azerbaycan, birlikte kalkınmanın yollarını arıyor. Kalkınmanın bir yönü de çalışma konularıdır. Emekçilerin, emeklilerin ve ailelerinin sorunlarının hukuki bakımdan düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve karşılıklı sorumlulukların belirlenmesi, iki bakanlığın sorumluluk alanındadır." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşları ile Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşlarının sosyal güvenlik ve sağlık sigortası kapsamına alınması konusunda bazı sorunlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Aramızdaki anlaşmaların daha iyi işlemesini sağlayacak düzenlemeler yapacağız." bilgisini verdi.

Azerbaycanlı Bakan Babayev, Azerbaycan ile Türkiye'nin tüm kuruluşlarının ilişkilerini geliştirdiğini kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında geniş yasal altyapı ve ilişkilerin bulunduğunu vurgulayan Babayev, "Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi, çeşitli hukuki mevzuatların genişletilmesi ve yeni iş birliği formatlarının oluşturulması başlıca hedeflerimizdir." dedi.

Bilgin, şehitlikleri ziyaret etti

Bilgin, Bakü temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Bilgin, ilk olarak Haydar Aliyev'in kabrine ziyarette bulunarak çelenk bıraktı.

Bakan Bilgin, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk koydu.

Bakü Türk Şehitliği'nin anı defterini imzalayan Bilgin, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü - Son Dakika
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