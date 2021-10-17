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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu

17.10.2021 15:37

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Buluşması, Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'nın son gününde gazetecilerle buluşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, medyanın sorunlarına dikkat çekerek "Anayasada dördüncü güç medya...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Buluşması, Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'nın son gününde gazetecilerle buluşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, medyanın sorunlarına dikkat çekerek "Anayasada dördüncü güç medya olmalı" dedi.

Ulusal basının önemli sac ayaklarından olan yerel basının sorunları ve çözüm yolları Marmaris'te gerçekleştirilen Anadolu Buluşması Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'nda masaya yatırıldı. Marmaris Belediyesi ile basın meslek örgütlerinin katkılarıyla düzenlenen çalıştaya Türkiye'nin 60 şehrinden 300'e yakın gazeteci katıldı. Çalıştayın sabah oturumunda açılış konuşmalarının ardından yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri için yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi, Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşçı ve Okan Konuralp ise Türkiye'de medya denetimi konusunu ele aldı.

Çalıştayın son gününde gazeteciler ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basının önemine dikkat çekerek "Bizim doğru habere ihtiyacımız var. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı bize, siz gazeteciler söyleyecek. Anayasada dördüncü güç medya olmalı" dedi.

Politikacıların en çok eleştiriye ihtiyaç duyan kişiler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Politikacılar bazen kendilerini göremeyebilirler. Herhangi bir sosyal sorunu önce televizyon, gazete ve sosyal medyadan öğrenirler. Gazeteciler, bizlere haberleri ileten kişilerdir. Bize hatalarımızı bağımsız olarak bildirecek bir medya olursa hatalarımızı düzeltebiliriz. Eğer bir iktidar medyayı sürekli kendisini öven bir hale getirirse hatalarını göremez" diye konuştu.

"Haber yapan gazeteci tutuklanmaz, yargılanır ama tutuklama kararı kaldırılmalı" diyen Kılıçdaroğlu, "Gazetecilik mesleğinin önemini en çok gazeteci değerlendirir. Basın kartı siyasi bir güç tarafından değil, gazeteciler tarafından verilmesi gerekir. Haberin arkasında durmak doğru bir tutumdur, yapılan haberler üç gün sonra unutuluyor. İktidar sahiplerinin alkışa değil eleştiriye ihtiyacı var. Gazeteci objektif olmayı yitirdiği zaman saygınlık yara almaya başlar ve bunda hepimizin sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

(MS-UE-İK-SO-Y)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris, Muğla, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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