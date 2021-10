CHP'li Salıcı: Umutsuzluğa kapılmayı gerektirecek bir şey yok - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, " Türkiye'nin ağır gündemleri var; ama umutsuzluğa kapılmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Bu sorunlu ortamdan çıkmamızın en erken yolu sandığın bir an önce vatandaşımızın önüne gelmesidir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, toplantı sonrası açıklamada bulundu. Salıcı, Ankara'da cumartesi günü trafik kazasında hayatını kaybeden asistan doktor Rümeysa Berin Şen'i hatırlatarak, "Rümeysa Berin Şen isimli genç bir asistan hekimin 36 saatlik uykusuz geçen nöbetin ardından evine giderken trafik kazası geçirerek yaşamını yitirmesi tüm Türkiye'yi acıya boğdu. Bu elim kaza aynı zamanda asistan hekimlerin çalışma şartlarını yeniden gündeme getirdi. Meslek örgütleri yıllardır asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi çağrısında bulunuyor. Türk Tabipler Birliği, bu elim kazaya yoğun iş yükünün yol açtığı çalışma koşullarının neden olduğunu dile getiriyor. Rümeyse Berin Şen'in yaşamını yitirmesinden dolayı başta ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları ile tüm hekimlere sabır diliyoruz. Aileye başsağlığı diliyoruz. Acılarını paylaşıyoruz" dedi.

'PANDEMİ SÜRECİNİ YÖNETEMEDİLER'Salıcı, Türkiye'nin bugün bir kur dalgalanması ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "İktidarın ekonomideki yanlış hamleleri Türkiye'yi her geçen gün bir kur şokuyla karşı karşıya bırakıyor. Türk Lirası her gün yabancı para birimleri karşısında erimeye devam ediyor. Bu kriz 2018 yılında ülkenin başkanlık sistemine geçtiği anayasa referandumundan sonra başladı. Referandumda yetkiyi aldın, hep beraber etkiyi gördük. Dolar 3-4 lira arasında seyrederken Rahip Brunson krizinden sonra gelen kur şoku 7 lira eşiğine attı. 'Kur şoku dış mihrakların müdahalesidir; bunun sonucunda gerçekleşti' dediler, 'Rahibi vermeyeceğiz' dediler; ancak rahibi verdikleri gibi kur şokunun yani yaratılan krizin de kalıcı olmasının önüne geçemediler. Araya pandemi süreci girdi. Pandemi sürecini yönetemediler. Yaşanan ekonomik kriz bir buhrana dönüştü. Her Merkez Bankası başkanı görevden alındıktan sonra kur biraz daha arttı" diye konuştu.'SORUNLU ORTAMDAN ÇIKIŞ SANDIĞIN GELMESİDİR'CHP'nin, bu ülkenin özgürlükten, adaletten yana duruşunu hiçbir zaman değiştirmediğini belirten Salıcı, "Biz Türkiye Cumhuriyeti 'nin aydınlık yüzüyüz. Bu ülkeye güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirecek ve Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak parti de Cumhuriyet Halk Partisi 'dir. Türkiye'nin ağır gündemleri var, yoğun gündemleri var; ama umutsuzluğa kapılmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Bu sorunlu ortamdan çıkmamızın en erken yolu sandığın bir an önce vatandaşımızın önüne gelmesidir. Bu önümüzdeki kış zor geçecek. Bu kışla ilgili vatandaşımızı rahatlatacak bir iş yapmayacakları kanaatindeyiz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz; eleştirilerimizden ve çözüm önerilerimizden yararlanmadıkları, herhangi bir adım atmadıkları, çerçevesini kendilerinin çizmiş olduğu ekonomi teorisi çerçevesinde ülkeyi yoksullaştırmaya, Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya devam ettikleri yönünde. Ama vatandaşımız umutsuz olmasın. O sandık gelecek" ifadelerini kullandı.

Salıcı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yüksek disiplin kurulunda savunma yapmaları konusunun MYK'da gündeme gelmediğini belirterek, disiplin kurulunda verilecek karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti.