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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve 52 fabrikanın açılışında konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve 52 fabrikanın açılışında konuştu: (2)

23.10.2021 16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve 52 fabrikanın açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen 52 fabrikanın resmi açılış törenine katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, gündemlerinin yatırım ve geleceğe eser bırakmak, insana hizmet etmek, vatandaşın refahını artırmak olduğunu belirtti.

"Dünyanın birçok ülkesinin kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz." diyen Erdoğan, ülkeye kazandıracakları bir kuruş için büyük bir aşkla çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, "Sanayicilerimize, 'bir ülkeye yatırım yapmak isterseniz ne beklersiniz?' diye sorsak, hep bir ağızdan aynı şeyleri söyleyeceklerdir. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşvik sistemine yatırım yapar, nitelikli insan kaynağına yatırım yapar." dedi.

Bu yüzden 19 sene boyunca bütün enerjilerini ülkeyi baştan başa duble yollarla donatmaya, limanlar inşa etmeye, dağları delip tüneller açmaya, yurdun dört bir yanını demir ağlarla örmeye harcadıklarını ifade eden Erdoğan, bu sayede Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısının 325'e, orta yüksek ve yüksek teknoloji üretim üstleri olan endüstri bölgesi sayısının 23'e ulaştığını kaydetti.

Erdoğan, teşvik sistemini sürekli geliştirerek yatırım yapan firmalara büyük çaplı destekler sağladıklarını ifade ederek teknopark sayısının 100'e yaklaştığına, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının ise 1600'ün üzerine çıktığına dikkati çekti.

İnsan kaynağını zenginleştirmek için işe üniversite sayısını artırmakla başladıklarını, yükseköğretimdeki kapasite sorununu çözdükten sonra tüm güçlerini kalitenin yükseltmesine teksif ettiklerini vurgulayan Erdoğan, geçmişte katsayı zulmüyle birlikte içi boşaltılan meslek liselerini itibarlı günlerine döndürmek için çalıştıklarını söyledi.

"Hedefimiz elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir"

Erdoğan, bütün bu gelişmeler sayesinde milli teknoloji hamlesinin bir markası olan TEKNOFEST'te gençlerin üstün başarılarına şahitlik ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bugünün ve yarının teknolojisi yapay zekada ulusal yapay zeka stratejimizi hazırlayarak adımlarımızı süratle atmaya başladık. Elektrikli araçlarda TOGG ile ön alıcı bir adım attık. Şimdi de şarj altyapıları konusuna çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi, Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir. Dijital teknolojilerde de doğru ürünlere yatırım yaparak yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Tabii bizim gençlerimize karşı büyük sorumluluklarımız var."

İklim değişikliğinin dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklediğine işaret eden Erdoğan, "Sel ve yangın felaketlerinden başımızı kaldıramıyoruz. İşte bu yüzden biz Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. İşletmelerimiz de gereken hassasiyeti göstererek çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacaktır. Hedefimiz, 'Made in Turkey' değil, 'Made in Türkiye' markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır." dedi.

Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunun altını çizen Erdoğan, "Elbette her zaman olduğu gibi bundan sonra da bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik engellemeler, yıldırma stratejileri, iftiralar ve saldırılar olacaktır. Gücümüze güç katan büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur." ifadelerini kullandı.

Açılış töreni

Eskişehir OSB'deki HAİER Fabrikası'nın bahçesinde yapılan açılış töreninde HAİER Avrupa CEO'su Yannick Fierling, şirketin Eskişehir'deki yatırımları hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından Fierling, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seramik üstüne işlenmiş nar figürü hediye etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer davetlilerin katılımıyla kurdele kesilerek HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ile Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesiminden sonra makasların günün anısına kurdeleyi kesen kişilerde kalacağını söyledi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Eskişehir milletvekilleri ile bazı illerin milletvekilleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ile çok sayıda davetli de katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Yatırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve 52 fabrikanın açılışında konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve 52 fabrikanın açılışında konuştu: (2) - Son Dakika
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