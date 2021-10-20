Erbakan'dan 10 büyükelçiye 'Osman Kavala' tepkisi: "İkiyüzlülük" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, açıklamayı ikiyüzlülük olarak değerlendirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, 'Kürt sorunu' tartışmalarına ilişkin 'Kürt sorunu' tabirini kullanmayı uygun bulmadıklarını ancak Kürt vatandaşların sorunları olduğunu belirterek, "Bir defa biz buna 'Kürt sorunu' tanımlamasına karşıyız. Çünkü Kürt sorunu dendiği zaman tıpkı Kıbrıs sorunu gibi bilinçaltında bir algı oluşuyor. Sanki Kürt olmakla bir problem varmış gibi bir yanlış imaj doğuyor. Kürt vatandaşlarımızın sorunu demek lazım. Kürt kardeşlerimizin bir sorunları var tabii; bir defa dış kaynaklı olarak 40 senedir bir PKK terör örgütü sorunu var. Bundan en çok Kürt kardeşlerimiz zarar görüyor. İkincisi ekonomik sorunlar var, işsizlik, geçim derdi gibi. Sınır kapılarının kapalı olması sebebiyle sınır ticaretinin yapılamaması var. Bir de 80-90'lı yıllarda Kürt kardeşlerimize üvey evlat muamelesinin yapılması. Baktığımızda Kürt kardeşlerimizin temel üç sorunu; PKK terörü, ekonomik sorunlar ve 80-90'lı yıllarda üvey evlat muamelesi görmesi. Ama biz tabii Erbakan hocamızın hep söylediği gibi 'Türk ve Kürdü birbirinden ayırırsan ortada ne Kürt kalır ne Türk kalır. Ama Kürt ve Türk birlik olursa karşısında kimse duramaz.' Bin senelik kardeşliğimizin devamı, birlik beraberliğimiz için bu sorunların çözülmesi önem arz ediyor" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde bilgi, belge varsa ilgili makamlara iletmelidir"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiasını da değerlendiren Erbakan, "Hep söylediğimiz gibi siyaset anlayışının bu iktidar gitsin de ne olursa olsun değil, milletin derdine derman olsun da kim olursa olsun anlayışında olması lazım. Siyasetin milletin derdine derman olma yeri savaş yeri, kavga yeri değildir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bu ifadelerinden sonra elinde bilgi, belge varsa bunu ilgili makamlara iletmelidir. Devletimizin ilgili makamları da gereken

tedbirleri alır. Böyle bir şeyi hiçbirimiz istemeyiz. Elinde somut bir bilgisi varsa bunları bildirmesi gerekir. Türkiye'de maalesef toplumu ve ülkeyi karıştırmak için yıllarca bunlar hep yapıldı. Türkiye hem konumu hem de tarihi misyonu dolayısıyla hiçbir zaman rahat bırakılmadı" ifadelerini kullandı.

"İkiyüzlülük"

ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinin ortak açıklamayla Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına da tepki gösteren Erbakan, geçmişteki örnekleri hatırlatarak, Batı ülkelerinin ikiyüzlü davrandığını söyledi. Erbakan, "Bu büyükelçiler çağrılarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulayın, uyun diyorlar. Tabii biz buna tabi olduğumuz için uluslararası bir anlaşmaya uymak zorundayız. Ancak AİHM'in her zaman adil bir karar verdiği söylenemez. AİHM'in geçmişte Refah Partisi'nin kapatılmasını haklı bulması, Türkiye'deki başörtüsü kararını haklı bulması en somut örnekler. Mesela HDP'nin kapatılması sürecine tepki gösteriyorlar, millet iradesine aykırı diyorlar ama Refah Partisi'nin kapatılmasını gayet yerinde buldular. Böyle bir çelişki içindeler. Bu son çıkışla da görüyoruz ki AB'nin bizi hayırlı bir sonuca götürmesi mümkün değil. Çifte standartçı yaklaşımlarını her alanda görüyoruz. Ancak Avrupa Birliği'ne bu kadar odaklandığımız zaman, 'tek hedefimiz orasıdır' dediğimiz zaman bu tarz çıkışlarla karşılaşmamız gayet normal. AB ile, ABD ile ilişkileri kazan-kazan politikası ile adil ve eşit şartlarda yürütüp, daha çok D-60 hedefine yani İslam ülkeleri ile Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan bütünleşmesi hedefine odaklanmamız gerekir" açıklamasında bulundu. - ANKARA