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Gültak: "2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Gültak: "2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz"

15.10.2021 16:12
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldikleri 2019 yılı Mart ayı yerel seçimlerinden bu yana geçen 30 aylık süreçte, belediyenin 24 milyon TL'yi aşan miktarda borcunu ödediklerini belirterek, 2021 yılını 100 milyon lira tutarında bir gelirle kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldikleri 2019 yılı Mart ayı yerel seçimlerinden bu yana geçen 30 aylık süreçte, belediyenin 24 milyon TL'yi aşan miktarda borcunu ödediklerini belirterek, 2021 yılını 100 milyon lira tutarında bir gelirle kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Ekim Ayı İkinci Birleşimini, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında, konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, Karaduvar sahilinde 9-10 Ekim'de 60 bini aşkın insanın ziyaretiyle gerçekleşen 2'inci Karaduvar Balık Festivali'ni tanıtıcı film gösterimi ile sürdü. Başkan Gültak, filmin ardından yaptığı konuşmada, "Bu seneki balık festivalimize ilkinden daha fazla kalabalık, farklı illerden insanlar geldi. Birçok ulusal kanalda festivalimizden bahsedildi. Karaduvar; ülkemizin en önemli balıkçı kasabalarından biri. Biz olsak da olmasak da gelecek arkadaşlar, festivali sürdürmek zorunda olacak. Karaduvar Balıkçı Limanı da değişecek ve çok daha güzel olacak" dedi.

2019-2020-2021 yılları gelir-gider tablosu

Toplantıda Başkan Gültak, meclis üyelerine 2019, 2020, 2021 yıllarını kapsayan belediye bütçesi, borç durumu, gelir-gider durumu, İller Bankası kesintileri ve harcamalarla ilgili detaylı sunum ve bilgilendirme yaptı. Başkan Gültak, "2021 yılında, ilk kez bu ay, biz maaşları karşılayabildik. Onun dışında kötü aylarımız da oldu. Mesela 5'inci ay, yüzde 50 ile karşılamış İller Bankası. Toplam ortalama ise yüzde 67. Yani, göreve geldiğimiz günden bu yana İller Bankası'ndan aldığımız gelirin ortalamasını çıplak maaşlara oranladığımızda yüzde 67'sini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

"24 milyon TL'den fazla borç ödedik"

Başkan Gültak, geçen 30 ayın 27'sinde, belediyenin kendi özgücü ve imkanlarıyla bütçeyi finanse ettiklerini, sadece kalan 3 ayda ise İller Bankası'ndan destek aldıklarını dile getirdi. Geçmişe ait 24 milyon küsur TL'den fazla borç ödediklerinin de altını çizen Gültak, şöyle konuştu; "Peki ne borç alınmış bugüne kadar? 120 aylık, toplamda anapara 14 milyon, faizi 10 milyon, ödenen miktar 7 milyon küsur. Bu paralardan 17 milyon TL borç kalmış. Diğeri, bizim dönemimiz, meclisin desteğiyle 5 milyon TL borç almışız. Faizi ile ödemelerini yapmışız ve 3 milyon TL kalmış. 1 Temmuz 2013, bizden önceki belediye başkanının dönemi 9 milyon anapara, 4 milyon faiz, 14 milyon küsur. Bu borcu da bitirmişiz. Diğer bir borç bizim dönemde, sizin desteğinizle aldık, 10 milyon TL. 1 milyon faiz, ödenen miktar 6 milyon TL. 5 milyon 400 bin TL bu borçlanmadan kalan borcumuz."

"Borç bırakmamak için 36 ay vadeyle kredi çektik"

Sözlerini, "Dikkatinizi çekmek isterim, bizim dönemimizde 36 aylık vadelerle krediler çektik. Yani kendi dönemimizi esas alıyoruz. Zira kimseye borç bırakmak gibi bir niyetimiz yok" diyerek sürdüren Gültak, "İsteseydik biz bu borçları 10 yıl, 12 veya 5 yıl vadelerle de çekebilirdik. Sonrasında da küçük küçük rakamlarla öderdik. 'Gelecekte de kim geliyorsa o ödesin' diyebilirdik. Fakat bizim farklı bir tarzımız var. Kendi dönemimde bu borçları bitirmiş olacağım" ifadelerini kullandı.

"2021 yılını, 100 milyon TL'nin üzerinde bir gelirle kapatacağız"

Belediyenin yaklaşık 3 yılı kapsayan gelir durumunu da aktaran Gültak, "2019 yılında 72 milyon 165 bin TL gelirimiz var. 2020'de 90 milyon 488 bin 265 TL gelirimiz var, yüzde 25 artış sağlamışız. 2021 yılı ilk 10 ayı itibariyle de 66 milyon 452 bin TL gelir sağlamışız. Bir önceki yıla göre, kalan 3 ayın simülasyonunu yaptığımızda tahmini 45 milyon lira daha gelir elde edeceğiz. Yani inşallah 100 milyon TL'nin üzerinde bir gelirle 2021 yılını kapatacağız" dedi. Gültak, özellikle 2020 ve 2021 yıllarına ait mayıs ve kasım aylarında yapılan vergi ödemeleri sayesinde belediye gelirlerinde önemli oranda artış sağladıklarını da sözlerine ekledi.

2022 mali yılı bütçesi ile 2022 mali yılı performans programı kabul edildi

Mecliste görüşülüp karara bağlanan diğer gündem maddeleri ise sırasıyla şöyle; "Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine; 2022 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı miktarının tespiti ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Yine 2022 mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri ile ilgili gündem de oybirliğiyle onaylandı. Mecliste; 2022 Mali Yılı Performans Programı ile 2022 Yılı Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemler de görüşüldü. Meclis üyelerinin çeşitli görüş, öneri ve eleştirilerini sunmasının ardından bu maddeler de oybirliğiyle kabul edildi.

1/5000 ölçekli uygulama imar planı 2'inci etabı kabul edildi

Bahçe ve Barış mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1'inci bölgede onaylanan 1/5000 Ölçekli Revizyon İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 2'inci etabı ile ilgili İmar ve Çevre Komisyonlarına müştereken havale edilen konu görüşülerek üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. Mülkiyeti Akdeniz Belediye Başkanlığına ait olan Iğdır Mahallesi'ndeki bir taşınmazın, 'sağlık istasyonu' olarak kullanılması şartıyla Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 10 yıl süreli olarak bedelsiz tahsisi ile ilgili gündem de meclisten oybirliğiyle geçti. - MERSİN

Gültak: 2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz
Gültak: 2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz
Gültak: 2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz

Türk Lirası, Akdeniz, Mart, Borç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gültak: '2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gültak: "2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz" - Son Dakika
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