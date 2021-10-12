Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana yetkiyi vereceksiniz, bize yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla beraber bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 20. yüzyılda terörden en büyük acıyı yaşayan ülke hangi ülkedir diye sayılsa Türkiye'nin bunların başında geleceğini ifade ederek, teröre karşı hep birlikte durduklarını ve durmak zorunda olduklarını söyledi.

Ankara Tren Garı önünde, 10 Ekim 2015'te yaşanan katliamın derin bir yara olarak durduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden 102 kişinin içinde 9 yaşındaki Veysel'in de olduğunu anımsattı.

"Veysel'in günahı neydi? Terörün bu kadar acımasız olduğunu biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, herkesin teröre karşı olması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de adalet istediğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaleti kendim için istemiyorum. 83 milyon adına adalet istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır, günahtır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, avukatlar, adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz, kinle, öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Kinle, öfkeyle devleti yönetmeye kalkarsanız bugünkü tablo çıkar ortaya. Yanında durmayan, selam vermeyen, beni alkışlamayan, eleştiren hapishaneye... Böyle bir yapı olmaz. Türkiye'nin buradan süratle çıkması lazım. Bunu birlikte yapacağız."

CHP'li milletvekillerinin, gruplar halinde illere ziyarete gittiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, 8-9 Ekim'de 31 milletvekilinin, yüksek disiplin kurulu üyesiyle bu kez İzmir'e gittiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, 8 ilçe, 41 merkez ve mahalle ile 190 köy ziyaretinde bulunulduğunu aktararak, "Hepsinin derdi aslında aynı. İster Hakkari'de, ister İzmir'de, ister Konya'da ister Yozgat'ta aynı sorunla karşılaşıyorsunuz. Hayat pahalılığı, herkesin dilinde. Esnaf da çiftçi de ev kadını da çalışan kadın da şikayet ediyor. Herkesin ortak derdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bir çiftçinin, "Gırtlağımıza kadar borç içindeyiz. Tarım Kredi Kooperatifleri yakında satılık köy ilanlarına çıkabilir" sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi bu hale kimin getirdiğini sordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçi kardeşim, esnaf kardeşim, ev kadını kardeşim, çalışan işçi kardeşim, memur kardeşim, sanayici kardeşim sana sesleniyorum. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Biliyorum Erdoğan diyecek, 'Bay Kemal' diyecek ama sen de biliyorsun ki benim yetkim yok, ama bana yetkiyi vereceksiniz, bize yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla beraber bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Gerçekten de bahar havası estireceğiz, gerçekten de herkesi kucaklayacağız, gerçekten de hiç kimseye kötülük yapmayacağız. Böyle bir niyetimiz zaten yok. Çünkü biz insanız, insanın ne olduğunu biliriz. O bağlamda söylüyorum. Dertlisiniz, ciddi sorunlar var biliyorum, ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güçlü ülkedir, sadece yönetilmiyor. Temel sorunu bu. İnşallah Türkiye'yi çok güzel yöneteceğiz. Adaletle, ahlakla, bilgiyle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz ve herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

(Sürecek)