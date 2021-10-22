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Konya Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika

Konya Bisiklet Festivali başladı

22.10.2021 17:42
Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bisiklet Festivali Kılıçarslan Meydanı'nda başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bisiklet Festivali Kılıçarslan Meydanı'nda başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da Ekim ayının festival ayına döndüğünü belirterek, "İnşallah bu festival özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgisinin bisiklete tekrar artmasına vesile olacak. Pazar akşamına kadar bu meydanda bisiklet severleri ağırlayacağız. Her yaştan Konyalıyı festivale davet ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 22-23-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği Konya Bisiklet Festivali başladı. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen festivalin açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da Ekim ayının adeta bir festival ayına döndüğünü ifade etti. Etkinliklerin Gastronomi Festivali ile başlayıp, Bilim Festivali ile devam ettiğini, Kitap Günleri ve Bisiklet Festivali'nin ardından bu yılki festival programlarını tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Altay, bütün programlarda kendilerini yalnız bırakmayan Konyalılara teşekkür etti.

"Etkinliğimize çok büyük bir destek var"

Başkan Altay, "Çok büyük bir destek var. Bu yıl Kitap Günleri etkinliğimiz inşallah yeni bir rekor kıracak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapamamıştık ama 2019'da rekor bir katılımla 522 bin kişi katılmıştı. Dün akşam itibariyle de 500 bin sayısını geçtik. Bu da bu işlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

"Festivalle çocuklarımızın ve gençlerimizin bisiklete ilgisi tekrar artacak"

Dünya üzerinde şu anda iki önemli gündemin olduğunun altını çizen Başkan Altay, "Birincisi sağlık, ikincisi çevre ve iklim değişikliği. Sağlıklı yaşamak ve çevreye saygılı olmak istiyorsak ulaşım için kullanacağımız araç da bisiklet olmalı. Bisiklet zaten Konya'da geçmişten itibaren çok yoğun kullanılan bir ulaşım aracı. Her yaştan insanı bisiklete binerken görebilirsiniz. Tabii bunlar olurken Konya'nın bisiklet altyapısı da bir o kadar önemli. Konya, Türkiye'de en uzun bisiklet yoluna sahip açık ara önde olan bir şehir. Sadece bisiklet yolu yapmakla kalmadık, bisiklet tramvayımız, bütün otoparklardaki bisiklet parklarımız, otobüslerdeki bisiklet aparatlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürüttüğümüz Bisiklet Master Planımız, yeni yapacağımız yaklaşık 80 kilometrelik bisiklet yolumuz, Mevlana Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi faaliyetler Konya'nın bisiklet şehri olduğunun tescilidir. Yine Türkiye'de ilk olan uluslararası standartlarda müsabaka yapılabilecek veledrom da şehrimizde yükseliyor. İnşallah bu festival de özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgisinin bisiklete tekrar artmasına vesile olacak" diye konuştu. Pazar akşamına kadar Kılıçarslan Meydanı'nda bisiklet severleri ağırlayacaklarını kaydeden Başkan Altay, her yaştan Konyalıyı festivale davet ederek katkıda bulunan kuruluşlara teşekkür etti. Başkan Altay ayrıca, festivale özel 7-15 yaş arasındaki çocuklara 2 bin scooter hediye edeceklerinin müjdesini verdi.

"Bu şehre her şeyin en güzeli yakışır"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da şunları kaydetti: "Bu şehir kitap da okur, bilimle ilgili, yemekle ilgili işleri de yapar, aynı zamanda bisiklete de biner. Bu şehre her şeyin en güzeli yakışır. Bizler de şehrimize yakışanın en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Konya her zaman ses getiren bir şehirdi ama son zamanlarda bu büyük etkinliklerle hem içerde hem dışarda artık iyice kendini ortaya koyarak marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor" diye konuştu.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Konya Bisiklet Festivali'nin düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a teşekkür etti. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Konya'mızın bir güzelliğini daha birlikte hatırlamak adına Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ekibinin böyle bir festivali düzenliyor olması önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli çocuklarımıza ve gençlerimize hoşça vakit geçirmelerini diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Bisiklet denilince Konya, Konya denilince bisiklet akla gelir"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, etkinliğin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bisiklet denilince Konya, Konya denilince bisiklet akla gelir. Daha önce Başkanımız 45 bin bisiklet dağıttı. Ben Türkiye'de gittiğim yerlerde anlattığımda kimse buna inanamadı. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bisikleti sadece bir spor aracı gibi görmek doğru değil. Bisikleti bir ulaşım aracı olarak görmek gerekir. Ulaşım aracı olarak da kullanırsak o zaman amacına uygun kullanmış oluruz. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmalıyız ki ulaşım sorununu çözelim" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından paylaşımlı bisikleti en çok kullanan üç gence bisiklet hediye edildi, ardından festival alanındaki stantlar ziyaret edildi. Bisiklet parkurları, bisiklet yarışma ve şov alanları, bisiklet oyun alanları, oyun parkurları ve sergi alanlarının yanı sıra bisiklet markalarının stantları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı festival alanında ayrıca "Bisiklet Şehri Konya" Fotoğraf Yarışması Sergisi ile Eski Konya'da Bisiklet Fotoğraf Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Pazar gününe kadar devam edecek Konya Bisiklet Festivali, 10.00-18.00 saatleri arasında bisiklet severlerin ziyaretine açık olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2 bin adet scooter çekilişine 7-15 yaş aracı gençler "bisikletfestivali.konya.bel.tr" adresinden 24 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'ye kadar başvurabiliyor. - KONYA

Konya Bisiklet Festivali başladı
Konya Bisiklet Festivali başladı
Konya Bisiklet Festivali başladı
Konya Bisiklet Festivali başladı
Konya Bisiklet Festivali başladı
Konya Bisiklet Festivali başladı
Konya Bisiklet Festivali başladı

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Festivali, Bisiklet, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Konya Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika


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