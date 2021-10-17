Üye Girişi
Meclis'in gündeminde, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile bütçe olacak - Son Dakika

Meclis'in gündeminde, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile bütçe olacak

17.10.2021 13:06
Meclis'in gündeminde, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile bütçe olacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, görüşülecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, görüşülecek. Çek Kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler de Meclis'in gündeminde olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta yoğun bir gündemle çalışacak. Salı günü Genel Kurul'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile ilgili verilen yetkinin, bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. 6 Ekim 2020'de verilen iznin, 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl süreyle daha uzatılması isteniyor.

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ KURULUYORÇarşamba günü de AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklifle bütün gelir gider raporları ve bilançolarının ortaklar tarafından incelenmesine imkan verilecek. Ticaret Bakanlığı bünyesinde 'Kooperatif Bilgi Sistemi' kurulacak. Bu sistemle ortaklar her türlü kooperatif faaliyetlerini görebilecek ve inceleyebilecek. Teklifle ayrıca kooperatiflere dış denetim imkanı veriliyor. Teklifle ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, 1 ay içinde sonuçlandıracak ve sahibine bildirecek. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.Çarşamba günü ayrıca Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda yine AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.ÇEK KANUNU'NA PANDEMİ AYARIÇek Kanunu'nda öngörülen değişiklik ile Covid-19 salgını nedeniyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklar da dikkate alınarak, salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkan tanınması ve işletmelerin devamlılığı sağlanarak ekonomik büyümeye katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bu çerçevede; üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin, bu aşamada mevcut uygulamayı devam ettirerek 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanıyor.FUAT OKTAY, BÜTÇE SUNUMU YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yapacak. Bütçe görüşmeleri ise kasım ayının ilk haftası başlayacak.


Orta Afrika, fuat oktay, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Meclis'in gündeminde, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile bütçe olacak - Son Dakika


Son Dakika

65 bin TL maaşla elaman arıyorlar! Yapılacak iş sadece Simpsonlar'ı izlemek 13:59 65 bin TL maaşla elaman arıyorlar! Yapılacak iş sadece Simpsonlar'ı izlemek Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı 13:27 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var 12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
Son Dakika: Erdoğan 12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu 12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu 11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış 10:33 ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler 10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler

Son Dakika Haberleri
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:56 Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
12:43 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz
12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar
11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu
11:54 Marcao-Kerem olayının daha çok daha büyüğü! Yumruk atıp, yerde sürüklediği arkadaşının hayatını karartıyordu
11:52 Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu         
14:09
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takımın yıldızı Hamsik tesisten ayrıldı Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi takımın yıldızı Hamsik tesisten ayrıldı         
13:43
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İddialar üzücü! İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı         
12:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz         
12:44
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 14:13:48. #1.12#
SON DAKİKA: Meclis'in gündeminde, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi ile bütçe olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement