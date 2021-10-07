MHP'li Taşdoğan'dan SMA hastalığının önlenmesi için öneri - Son Dakika

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, SMA hastalığına karşı, evlilik öncesi Neonatal Tarama Programı web uygulamasına Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Doğum Bildirim Sisteminin entegre edilmesini ve bunun ivedilikle yapılmasını istedi.

Taşdoğan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Program kapsamında 81 ilde evlenecek çiftlerin ücretsiz SMA taraması yaptırabileceğini belirten Taşdoğan, "Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Sağlık Bakanlığımız tarafından ihale düzenlenmiş. 8 Ekim'e kadar da teklif toplanacağı haberlerde yer almaktadır." dedi.

Taşdoğan, yapılacak bu testle SMA'lı bebeklerin doğmasının önleneceğine dikkati çekerek,"Böylece bazı medya kuruluşları aracılığıyla hasta çocuklarımız üzerinden kamu vicdanının yıpratılmasının önüne geçilecektir. Evlatlarımız etkinliği kanıtlanmamış, yan etkileri belirtilmemiş ilaçlarla adeta kobay olarak kullanılmasını sanki şifa bulacaklarmış ve devletimiz de buna engel oluyormuş gibi göstermek isteyen odaklara da güzel bir cevap olduğunu düşünmekteyiz." diye konuştu.

SMA taramasının getireceği avantajlara ilave olarak SMA'lı bebeklerin uygulanan tedaviden yanıt alabilmesi için ilk 6 haftada tedaviye başlanmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Taşdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tüm SMA tiplerine ödenen tedaviye ilk 6 haftada başlanması halinde bebeklerin yürüyebildiğini kaydetti.

Taşdoğan, sağlık sisteminin tüm doğan bebeklerin yüzde 90-95'ine ulaştığını ifade ederek, evlilik öncesi taramaya rağmen vaka olasılığına karşın Neonatal Tarama Programı web uygulamasına Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Doğum Bildirim Sisteminin entegre edilmesini ve bunun ivedilikle yapılmasını istedi.