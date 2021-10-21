Nakliyecilerden Başkan Gültak'a teşekkür - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, nakliyeci esnafı ile bir araya gelerek, belediye olarak yasal hakları olmasına rağmen Huzurkent'te bulunan 94 dönümlük arazi ile ilgili hukuki başvuruda bulunmayacaklarını ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin önünü açacaklarını kaydetti. Nakliyeci esnafından teşekkür alan Başkan Gültak, "Bu iş kamu yararına yapılan bir iştir. Derdimiz kavga değil; memleketin sorunlarını çözmek" dedi.

Mersin Nakliyeciler Sitesindeki toplantıya, Başkan Gültak'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda esnaf katıldı. Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt, bahse konu arazinin Akdeniz Belediyesine ait olduğunu Başkan Gültak'tan öğrendiklerini ifade ederek, "Araziye ilişkin mahkeme gibi bir durumla karşılaşacağımız aşikardı. Geldik; sizinle de görüşüp rica ettik. Siz de zaten son meclis konuşmanızda canlı yayında desteklerinizi bizzat açıkladınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Nakliyeci esnafının bölgemizden gitmesini istemiyoruz"

Başkan Gültak da Başkan Bozkurt'a; Huzurkent'teki araziden neden bahsettiğini şu sözlerle anlattı: "O araziden kendisinin haberi yoktu. 'Başkanım bize bir arazi göster' dedi. Ben de 'bir yer var ama orası benim kontrolümden çıkıyor; görüşün; onay verilirse biz de destek veririz' dedik. Çünkü sizlerin de bizim bölgemizden çıkıp başka bir bölgeye gitmenizi istemiyorum. Siz birer zenginliksiniz. Sizleri seviyoruz ve kendi bölgemizde sizlere hizmet etmek istiyoruz."

"Bu arazi oldukça değerli bir yerde"

Nakliyeci esnafına güzel bir yerin yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Gültak, "Başkana gidin konuşun biz de yardımcı olalım dedik. Bu 94 dönümlük arazinin ilk sahibi Huzurkent Belediyesidir. Belde belediyeleri kapandıktan sonra bütün mal varlıkları ilçe belediyelerine geçti. Sadece hal, ulaşım, altyapı, MESKİ'yi ilgilendiren birimleri varsa o birimler, belde belediyelerinden alacakları, borçları ve tüm mal varlığı ile direkt Büyükşehire bağlandı. Bu 94 dönüm arazi çok güzel bir yerde ve oldukça da değerli bir yer. Basit bir arazi değil" ifadelerini kullandı.

"Bu arazi Akdeniz'de yaşayan insanlarındır"

Başkan Gültak; Huzurkent Belediyesi kapandığından dolayı encümen kararı ile arazinin Akdeniz Belediyesine devredildiğini belirterek, "Döneminde hal olarak işaretlenmiş. Orada hal olur mu? Olmaz. Bunun üzerine bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ile Akdeniz Belediye Başkanı arasındaki bu konu mahkemeye taşınmış. Büyükşehir Belediyesi, 'burası imarda hal gözüktüğü için bizim olmalı' demiş. Yerel mahkemede Akdeniz Belediyesi kazanmış. İmarda hal olarak gözüküyor ama hal yapılma durumu yok. Karşı tarafa soruyor; 'Hal yapacak mısın?' Yok. 'Hal yapmayacaksan burayı neden istiyorsun?' deniyor. Çünkü burayı Büyükşehir hal yapmak kaydıyla alabilir. Yerel mahkeme burayı reddediyor. Antalya Mahkemesi ve Yargıtay da kararı aleyhimize bozuyor. Hukukun vermiş olduğu karara saygı duymak zorundayız. Sonuç itibariyle hal yapılmayacak. O zaman bu 94 dönüm arazi Huzurkent'in ve Akdeniz'de yaşayan insanlarındır" dedi.

"Sizler Akdeniz'e büyük değer katıyorsunuz"

Süreci değerlendirirken bu konuları kendisinin ortaya koyduğuna dikkat çeken Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben, 'davacı olmam' dedim. Sonuçta Akdeniz'de kalıyorsunuz. Yaptığınız bu ekonomik katkıdan Akdeniz'in insanları faydalanacak. Siz de ekonomik imkanlar da burada kalacak; bir yere gitmeyecek. Sizin gibi çok değerli bir kurumun bu bölgede kalması buraya da çok büyük bir değer katıyor. Ayrıca Huzurkent'in mezarlık sorunu da var. Böylelikle Huzurkent'in bu sorunu da çözülecek. Hiçbir hukuki başvuruda bulunmayacağız. Bu iş kamu yararına yapılan bir iş. Derdimiz kavga değil. Derdimiz her zaman için memleketin sorunlarını çözmek."

Başkan Mustafa Gültak, Yargıtay'ın ilgili kararını da nakliyeci esnafına dağıtarak bilgilenmelerini sağladı. - MERSİN