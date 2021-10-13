TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşan sanayinin, Orta Anadolu gibi yeni bölgelere genişletilmesi, Marmara Bölgesi'nin ise daha çok ileri teknoloji bölgesi olarak konumlandırılması gerektiğini söyledi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı.

Komisyona bilgi veren, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Günay, Marmara Denizi'ni müsilaj içinde görmenin herkesi üzdüğünü ifade ederek, müsilajın geçmişten beri doğaya ve çevreye verilen zararların önemli sonuçlarından biri olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalara göre müsilajın tek bir sebebinin olmadığını dile getiren Günay, "İklim değişikliğinin etkisiyle birlikte artan sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık, atıkların arıtılmadan yoğun şekilde denize deşarj edilmesi ve azot-fosfor artışı gibi pek çok etken söz konusu. Bununla birlikte evsel ve endüstriyel atıkların etkisi yadsınamayacak boyutta. Dolayısıyla bu soruna bütüncül yaklaşım gerekiyor." dedi.

Günay, müsilajın biyolojik çeşitliliğe zarar vermesinin yanı sıra balıkçılık, turizm, deniz taşımacılığı gibi sektörleri de önemli ölçüde olumsuz etkilediğini vurguladı.

Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi olan Marmara Bölgesi'ndeki illerin, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğuna işaret eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bölge, Türkiye'nin ekonomik zenginliği açısından tetikleyici rol oynuyor. Marmara Bölgesi'ndeki sanayicilerimizin, Avrupa Birliği pazarında tüm dünyayla rekabet etmeye çalıştıkları açıkça görülmektedir. Bununla birlikte sanayi, Marmara Bölgesi'ne sıkışmış durumda. Marmara Bölgesi'ndeki yoğunlaşmayı Orta Anadolu gibi yeni bölgelere genişletmemiz, Marmara Bölgesi'ni daha çok ileri teknoloji bölgesi olarak konumlandırmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Orta Anadolu'da oluşturulacak yeni bölgenin ise lojistik altyapısıyla desteklenerek Mersin ve İskenderun limanlarına bağlanması, önemli ölçüde rekabetimizi arttıracaktır. Ayrıca bölgedeki mevcut sanayi tesislerimizin çevresel dönüşümü, müsilaj sorununun çözümü için atılması gereken önemli adımlardan biridir. Bu dönüşümün finansmanı için kamu kaynaklarını daha fazla çevreci, yeşil üretimi destekleyen projelere tahsis etmeliyiz. Orta vadede ise arıtma sistemlerimizi ileri biyolojik arıtmaya dönüştürmemiz gerekmektedir."

Öte yandan konuya ilişkin bilimsel çalışmalar yapan bazı akademisyenler de komisyon toplantısında sunum yaptı.