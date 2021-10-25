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Tekkeköy yatırımları tam gaz - Son Dakika

Tekkeköy yatırımları tam gaz

25.10.2021 18:10
Tekkeköy yatırımları tam gaz

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin 2022 yılının sonuna yetiştirilebilmesi için çalışmaların devam ettiğini, ilçeye bin seyirci kapasiteli stat kazandıracaklarını, ayrıca 24'üncü köy konağını yaptıklarını açıkladı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin 2022 yılının sonuna yetiştirilebilmesi için çalışmaların devam ettiğini, ilçeye bin seyirci kapasiteli stat kazandıracaklarını, ayrıca 24'üncü köy konağını yaptıklarını açıkladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede devam eden ve tamamlanan devlet yatırımları ile Tekkeköy Belediyesi tarafından yürütülen projeleri ve hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Tekkeköy'de incelemelerde bulunan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile beraberin heyet 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi, Samsun Lojistik Merkezi, ilçe stadı, 7,5 kilometrelik bisiklet yolu, Aşağıçinik Köy Konağı, Aşağıçinik İlkokulu ve belediye tarafından yürütülen diğer projelerin ve hizmetlerin son durumunu alanda kontrol ettiler.

Köktaş'tan Tekkeköy'e övgüler

Tekkeköy'de hem kamunun yapmış olduğu hem de belediyenin yapmış olduğu bir dizi yatırımı yerinde incelediklerini söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Yatırımların başlangıcından itibaren takip ettiğimiz projeleri yerinde hangi aşamaya geldiğini, fiziki gerçekleşmenin ne olduğunu görmek için bugün çok değerli ilçe başkanım, belediye başkanım ve belediye ekibimizle bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Gördüğümüz kadarıyla şu son iki yıl içerisinde gerçekten Tekkeköy'de hem kamu adına hem belediye yerel yönetimler adına çok önemli hizmetlerin planlandığı yapım aşamasında olduğu ve bir kısmının da bitip halkın hizmetine sunduğunu gördük. Hastanesi, stadı, yüzme havuzu, okullarıyla lojistik köyüyle ve en önemli bir sosyal proje, çevreci proje, yeşil proje olarak yaklaşık 12 km uzunluğundaki bisiklet yolunu inceledik. Bir kısmı tamamlandı. Aydınlatması da inşallah yapıldığın da Tekkeköy'de oturan insanlarımız sanayiye gidiş gelişini kolaylaştıracak, araç trafiğini azaltacak. İnşallah en kısa zamanda da bunu bitiririz ve Tekkeköylü hemşerilerimizin, sanayide çalışan insanların hizmetine sunarız. Bu fırsatları veren Tekkeköy'de özellikle son dönemlerdeki değişimi dönüşümü gerçekleşmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese ben de buranın bir milletvekili olarak, buranın bir vatandaşı olarak ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Köktaş: "Tekkeköy'ün kanayan yarasını dindirdik"

250 yataklı Tekkeköy İlçe Devlet Hastanesi inşaat alanını ziyaret eden Samsun Milletvekili Köktaş, "Tekkeköy yıllardır hastane özlemi olan bir ilçemiz. Tekkeköy ilk iktidar olduğumuzda 3 Kasım 2002'den sonra 24 saat hizmet veren sağlık ocağı dahil olmayan bir ilçeydi. Daha sonra 24 saat hizmet veren sağlık ocağına dönüştü. Sonrasında poliklinikler yapılmaya başlandı. Bazı sağlık üniteleri buraya açıldı. Şimdi de inşaatı yükselen hastaneyi burada yapmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ama özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle buranın ilk startının verilmesinde takipçisi olacağını söyledi ve hala hastanenin aşamalarını takip ediyor. Bunun içinde Samsun şehrimiz adına özellikle de Tekkeköylü hemşerilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yüklenici firmamız maşallah hem işinin erbabı hem de hızlı bir şekilde imalata devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda hastane inşaatını tamamlayarak Tekkeköylü hemşerilerimizi hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Togar ilçedeki hizmetleri anlattı

"Bugün uzun bir süreden sonra milletvekili çok kıymetli abimiz Fuat Köktaş ile birlikte kısa bir ilçe turu ve incelemeler gerçekleştirdik" diyen Başkan Togar şunları söyledi: "Bunun başlangıcında hepimizin iftiharı ama ilçemizin tabiri caiz ise 100 yıldır arzu ettiği hayali kurduğu devlet hastanesinin son durumunu paylaştık. İlçemizdeki devlet hastanesi inşaatımızın çok hızla ilerlediğini hep birlikte görmüş olduk. Tekkeköy'de yaşayan insanlarımızın kafalarındaki soru işaretlerinin herhalde giderildiğine inanıyorum. Çünkü bu hastane ilçemiz için bütün hizmetlerin önünde gelen en önemli sosyal ihtiyacımız, temel ihtiyacımızdır. Allaha şükürler olsun son hız devam eden hastanemiz hayal ettiğimiz gibi 2022 yılının sonuna yetiştirilebilmesi için hem siyaseten hem yerelde hem genelde hem de Cumhurbaşkanımızın bizzat takip etmesi ile hastanemiz inşaatı süratle devam ediyor. Onun ardından yine milletvekilimiz de sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız ile birlikte onunda katkılarıyla ilçemize bin kişilik tribün kapasiteli bir ilçe stadı kazandırıyoruz. Tekkeköy spor kulüplerinin oyuncularının da bu saatten sonra en azından profesyonel bir lig hedefinin koyulduğu çok ciddi bir tesis daha ülkemize ve gençlerimize özellikle günün 24 saati kullanabilecek oldukları sosyal donatıların da içinde olduğu bir ilçe stadının kazandırıyoruz. Yine bir okulumuzun fiziki şartları ve öğrenci sayısının okulun karşılamaması sebebiyle sekiz derslikli iki kattan oluşan bir ilköğretim okulunu ilçemize Tekkeköy Belediyesi olarak kazandırıyoruz. Bu bizim için ayrı bir gurur. Okulları tamirat tadilat edemeyen bir belediyeden çıtayı yükselterek okul ihtiyacını karşılayan okul yapan bir ilçe belediyesi olduk. Yine bugün itibarıyla 33 köyü olan Tekkeköy'ün 24. köy konağını yapıyoruz. Yine ilçemizin şehrimizin ülkemizin en büyük yatırımlardan birisi olan lojistik organize sanayimizi ziyaret ettik. Son olarak Karadeniz'deki en uzun bisiklet, spor ve yürüyüş yolunu Samsun'la paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." - SAMSUN

Tekkeköy yatırımları tam gaz
Tekkeköy yatırımları tam gaz
Tekkeköy yatırımları tam gaz
Tekkeköy yatırımları tam gaz
Tekkeköy yatırımları tam gaz

Devlet Hastanesi, Hasan Togar, Hisarcık, Tekkeköy, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tekkeköy yatırımları tam gaz - Son Dakika


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