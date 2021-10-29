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Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29.10.2021 12:53
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Van'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Van'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan törenler, bugün Beşyol Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Bilmez, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümüne ulaşmanın heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Cumhuriyet Bayramı milletçe yurdumuzun her köşesinde büyük bir coşkuyla kutladığımız milli bir bayramımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüce milletimizin her bir ferdi kanları, canları ile savaşmış ve bizleri Cumhuriyete kavuşturmuştur. Bugün Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde aşiret ve mezhepsel bazlı yaşanan bazı sıkıntıları biz yaşamıyorsak bunu Cumhuriyetimize borçluyuz. Cumhuriyet halkın kendini yönetme biçimidir. Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

Konuşmanın ardından, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcuların tekvando ve halk oyunları ekibinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Kutlamalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçiş töreniyle son buldu.

Kutlamalara, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Türkiye, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
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