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Yargıtay Başkanı Akarca: "Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi" - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Akarca: "Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi"

21.10.2021 19:47
Yargıtay Başkanı Akarca:

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi" dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi" dedi.

Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit onuruna düzenlenen vefa programına katılan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cirit'in yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldığını söyleyerek aynı dönemde görev yaptıkları süre zarfından örnek teşkil edecek bir uyum içerisinde, bütün zorluklara beraber göğüs gererek çalıştıklarını ifade etti. Akarca, Cirit'in bağımsız bir yargıç olmadaki bütün nitelikleri taşıdığını belirterek, adaletten şaşmayan vatan, millet ve insan sevgisini taşıyan biri olduğunu vurguladı.

"İsmail Rüştü Cirit başkanımın hayatında bir leke bulunmamaktadır"

Cirit'in basından bazı kesimler tarafından saldırıya uğradığını fakat tarafsız bir yargı için mücadele ettiğini söyleyen Akarca, "Hepimiz görev süremiz bitiminde bu görevleri layıkıyla yerine getirdikten sonra bir gün emekli olabiliyoruz. Allah herkese sağlık sıhhat içinde başı dik onurlu İsmail abi gibi hepimize de emeklilik nasip etsin, bu çok önemli bir duygu. İsmail Rüştü Cirit başkanımın hayatında bir leke bulunmamaktadır. Basında zaman zaman bir kısım kesimler tarafından saldırıya maruz kalmıştır, ancak onun gönlündeki insan sevgisi, adalet duygusu, bağımsız ve tarafsız güçlü bir yargının oluşması için gösterdiği bütün çabaya hepimiz yakından tanıklık ettik" diye konuştu.

"Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi"

FETÖ'nün hain darbe girişiminde yargının yerinde bir sınav verdiğini vurgulayan Akarca, "Gerçekten de yargı çok zor günlerden geçti, ancak yargı gerçekten de iyi bir sınav verdi. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda özellikle bir kısım medyada koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Önce algı oluşturuluyor, algının üstünde ondan sonra olgularla hareket edilmeye çalışıyor. 14 bin civarında mesleğe yeni giren ve 5 yılın altında kıdeme sahip olan hakim ve cumhuriyet savcılarımız var. İstinaf sistemimiz 20 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdi ve faaliyete geçirildi. Bir FETÖ darbesiyle karşı karşıya kaldık, hain bir darbe girişimiydi. Bundan tabi ki yargımız ve bütün kurumlarımız etkilendi. Bununla birlikte yargı gerçekten de çok güçlü oldu ve yerinde bir sınav verdi. Bağımsızlığını tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi yargı. Milletimizin yargıya yine de güven duyduğunu ve güvenmesi gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendisi adına düzenlen vefa programında konuşan Cirit, 41 yıldır devlete, millete ve adalet camiasına hizmet etme onurunu taşıdığını, bu sürede haktan ve adaletten ayrılmadan görevi devrettiğini ifade etti.

"Darbenin ilk saatlerinden itibaren darbecileri kanunsuz ilan ettik"

15 Temmuz darbe girişiminde darbecileri gayrimeşru ilan ettiklerini söyleyen Cirit, "Yargı farklı bir davranış gösteriyordu, daha öncekilerden faklı olarak direniyordu. Darbenin ilk saatlerinden itibaren darbecileri gayrimeşru, kanunsuz ilan etmiş, verdiğimiz demeçlerle birlikte milletimizin yanında büyük oranda ilk kez belki yer almıştır. Bu da bizim için Yargıtay Başkanı olarak bir övünç madalyasıydı" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ile çay toplama etkinliklerinin basında çok konuşulduğunu söyleyen Cirit, sözlerine şöyle devam etti:

"İçimde yara olan bir mesela var. O tarihlerde 2015 tarihinde Danıştay başkanımızla dedik ki her ay bir yerde toplanalım. Askeri yüksek idari mahkemesi, HSK Başkanı, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay Başkanları ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile toplanalım dedik. Cumhurbaşkanımız duymuş ben de katılayım, dedi. Devletin başı olduğu için bundan memnuniyet duydum. Çay toplamaya Rize'ye gittik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu çay toplama etkinliği basında çok konuşuldu."

Vefa programına Akarca'nın yanı sıra eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ile Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve yargı mensupları katıldı. Konuşmaların ardından Cirit'e onur belgesi ve hediye takdim edildi. - ANKARA

Yargıtay Başkanı, Mehmet Akarca, Yargıtay, Yargı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Akarca: 'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca: "Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi" - Son Dakika
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