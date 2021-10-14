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Yerel basını sevindiren gelişme - Son Dakika

Yerel basını sevindiren gelişme

14.10.2021 13:40
Yerel basını sevindiren gelişme

Torba Yasa'da yer alan ve yerel basın kuruluşlarının kapanmasına, çok sayıda basın çalışanının da işsiz kalmasına yol açacak düzenleme teklifi, TGK ve BİK temsilcilerinin yoğun çabası sonucu TBMM'de önerge ile değiştirildi.

Torba Yasa'da yer alan ve yerel basın kuruluşlarının kapanmasına, çok sayıda basın çalışanının da işsiz kalmasına yol açacak düzenleme teklifi, TGK ve BİK temsilcilerinin yoğun çabası sonucu TBMM'de önerge ile değiştirildi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri temsilcilerinden oluşan heyetin, zor bir dönemden geçen yerel basın kuruluşlarına ve çalışanlarına destek maksadıyla Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar olumlu sonuçlandı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'li siyasetçilerle gerçekleşen görüşmeler sonucu, TBMM gündemindeki yasa değişikliği maddelerinden biri olan ve özellikle yerel gazeteleri kapanmanın eşiğine getirerek çok sayıda yerel basın çalışanını işsiz bırakacak olan düzenlemedeki "ilan kaybına neden olacak değişiklikler" önerge ile değiştirildi. Yerel basının resmi ilan kaybına sebep olacak düzenleme değişiklik teklifinden çıkarılırken, teklif, basına zarar vermeyecek düzenlemeyle kabul edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, söz konusu düzenlemenin olumsuzluklarını anlatmak için Ankara'da gerçekleşen ziyaretler hakkında şu bilgileri verdi:

"Teklifin yerel basını nasıl olumsuz etkileyeceğini, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'li siyasetçilerle ayrı ayrı görüşerek anlattık. Görüşmelerimizin olumlu sonucunu almanın ve teklifin, basınımıza zarar vermeyecek şekilde düzenlenerek TBMM'den geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere randevu vererek görüşen ve destek olan Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a, AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Orhan Erdem'e, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Kalaycı'ya, CHP Konya Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Abdüllatif Şener'e, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'a, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a ve destek veren tüm milletvekillerine yerel basınımız adına içtenlikle teşekkür ediyorum."

Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonu ile bu federasyonlara üye 84 gazeteciler cemiyetini temsil eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamasını şöyle tamamladı;

"Dayanışmamızın ve güç birliği içinde çalışmamızın olumlu sonuçlarından birini daha almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ankara'daki görüşmelerimizin sonucu olarak, yerel gazetelerimizi kapanmanın eşiğine getirecek yasal düzenlemeden geri adım atıldı. Karşı çıktığımız yasa değişikliği teklifi önerge ile düzeltildi.

Bu olumlu gelişmenin gerçekleşmesine katkıda bulunan ve Ankara temaslarımızda yer alan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri temsilcileri Mustafa Arslan ve Şevket Erzen'e, TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve TGK Genel Koordinatörü Sinan Tunç'a, milletvekillerini harekete geçiren Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu üyesi gazeteciler cemiyetlerimizin değerli başkanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum." - BURSA

Yerel basını sevindiren gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ankara, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yerel basını sevindiren gelişme - Son Dakika


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