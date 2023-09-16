Polonya, Rusya plakalı araçların girişini yasakladı - Son Dakika

Polonya, Rusya plakalı araçların girişini yasakladı

Polonya, Rusya plakalı araçların girişini yasakladı
Son Güncelleme: 16.09.2023 17:59

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu. Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi. Polonya, Rusya plakalı araçların girişini yasaklayan beşinci ülke oldu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.
Polonya haber ajansı PAP, Kaminski'nin söz konusu açıklamayı bugün Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında yaptığını bildirdi.
Kaminski, Rus plakalı binek araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını belirterek "Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya'ya hiçbir Rus arabası giremeyecek." ifadelerini kullandı.
Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.
Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da dün Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı. Polonya, söz konusu yasağı uygulayacağını duyuran 5'inci ülke oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Polonya, Rusya plakalı araçların girişini yasakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya, Rusya plakalı araçların girişini yasakladı - Son Dakika
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