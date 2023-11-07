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Portekiz Başbakanı Costa yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti - Son Dakika
BBC

Portekiz Başbakanı Costa yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti

Son Güncelleme: 07.11.2023 20:32

Portekiz Başbakanı António Costa, yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında müfettişlerin resmi konutunda arama yapmasının ardından istifasını cumhurbaşkanına sunduğunu açıkladı.

Portekiz Başbakanı António Costa, yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında müfettişlerin resmi konutunda arama yapmasının ardından istifasını cumhurbaşkanına sunduğunu açıkladı.

Costa, şüpheli olarak kendisinin adının geçmediğini, ancak soruşturma nedeniyle görevde kalamayacağını söyledi. Savcılıktan Salı günü yapılan açıklamada, lityum madenleri ve hidrojen üretimi için verilen imtiyazların soruşturulduğu belirtildi. Público gazetesine göre beş kişi gözaltına alındı.

Yolsuzlukla suçlanan Portekiz Başbakanı Antonio Costa görevinden istifa etti

ALTYAPI BAKANI DA RADARA GİRDİ

Público'nun haberine göre bu kişiler arasında Costa'ya yakın olduğu düşünülen iki kişi, özel kalem müdürü Vítor Escária ve bir işletme danışmanı da bulunuyor. Altyapı Bakanı Joao Galamba'ya da enerji anlaşmalarıyla ilgili soruşturma kapsamında suçlama yöneltildi. Başbakan Salı günü yaptığı açıklamada "Başbakanlık görevinin saygınlığı; başbakanın dürüstlüğü, ahlakı ve hatta suç teşkil eden herhangi bir eylemde bulunduğu şüphesi ile bağdaşmaz" dedi.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Costa, yolsuzluk soruşturması karşısında şaşkınlığa uğradığını ancak soruşturmayı yürütenlerle işbirliği yapacağına söz verdiğini söyledi. Costa "Vicdanımı rahatsız eden ya da kınanacak herhangi bir yasa dışı eylem söz konusu değildir" diye ekledi. Costa'nın televizyonda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, başbakanın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Yolsuzlukla suçlanan Portekiz Başbakanı Antonio Costa görevinden istifa etti

DEDEKTİFLER 25 BİNADA ARAMA YAPTI

Yaklaşık 140 dedektif, başbakanın konutunun yanı sıra 17 konut ve aralarında başbakanın özel kalem müdürünün ofisi ve iki bakanlığın da bulunduğu 25 binada daha arama yaptı.

PORTEKİZ HİSSE SENEDİ ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

Ayrıca enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere hidrojen yatırımlarının odağında olan derin deniz limanı Sines'deki belediye ofislerinde de arama yapıldı. Portekiz'in ana hisse senedi endeksi PSI 20, siyasi krizin ortaya çıkmasıyla birlikte yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Politika Portekiz Başbakanı Costa yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Portekiz Başbakanı Costa yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti - Son Dakika
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