Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Politika

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'da bir araya gelen ABD-Rus heyetinin barış görüşmelerinin ardından ilk kez konuştu.

BARIŞIN ŞARTINI ABD'YE BAĞLADI

Rus lider, Ukrayna ile barışın şartını ABD'ye bağlayarak, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi. Görüşmelerde dostane bir atmosferin hakim olduğunu söyleyen Putin, "Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı" dedi.

"TRUMP İLE MEMNUNİYETLE GÖRÜŞÜRÜM"

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna da değinen Putin, 'Memnuniyetle görüşürüm fakat bunun için belirli hazırlıkların yapılması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

'UKRAYNA DA MASADA OLACAK'

Rusya'nın müzakereler için masaya dönmeye hazır olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın da masada olacağını dile getirdi. Rusya lideri, 'Rusya, müzakerelerden hiçbir zaman kaçmadı' dedi.