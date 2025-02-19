Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu - Son Dakika
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Politika

Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Rus heyetlerinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında ilk kez konuştu. Ukrayna ile barışın şartını ABD'ye bağlayan Putin, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi.

19.02.2025 17:25  Güncelleme: 19:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'da bir araya gelen ABD-Rus heyetinin barış görüşmelerinin ardından ilk kez konuştu.

BARIŞIN ŞARTINI ABD'YE BAĞLADI

Rus lider, Ukrayna ile barışın şartını ABD'ye bağlayarak, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi. Görüşmelerde dostane bir atmosferin hakim olduğunu söyleyen Putin, "Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı" dedi.

"TRUMP İLE MEMNUNİYETLE GÖRÜŞÜRÜM"

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna da değinen Putin, 'Memnuniyetle görüşürüm fakat bunun için belirli hazırlıkların yapılması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşmeler sonrasında ilk kez konuştu

'UKRAYNA DA MASADA OLACAK'

Rusya'nın müzakereler için masaya dönmeye hazır olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın da masada olacağını dile getirdi. Rusya lideri, 'Rusya, müzakerelerden hiçbir zaman kaçmadı' dedi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri toplamda 4,5 saatlik bir toplantıda ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı görüşmüştü. Görüşmelerde Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev; ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer almıştı.

Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    putin abd ye güvenmemekte haklı 12 0 Yanıtla
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