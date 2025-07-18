Putin'den Erdoğan'a teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İstanbul'da doğrudan Rusya- Ukrayna müzakerelerini kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğu için teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Kremlin Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Orta Doğu bölgesindeki güncel gelişmeler, özellikle Suriye'deki durumun kötüleşmesi, etraflıca ele alındı. Suriye'de son dönemde artan şiddet olaylarına ilişkin derin endişelerini dile getiren liderler, durumun en kısa sürede istikrar kazanmasının önemini diyalog ve çok dinli Suriye toplumunun tüm kesimlerinin meşru haklarına saygı gösterilerek ulusal uzlaşmanın güçlendirilmesi yoluyla vurguladılar. Taraflar, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğinin altını çizdiler" denildi.

Liderlerin Ukrayna meselesini de ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Vladimir Putin, ihtilafa siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını yineledi ve İstanbul'da doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerini kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ayrıca, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine dair güncel konular da görüşüldü. Özellikle, 27 Haziran 2025'te gerçekleştirilen Rusya- Türkiye Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı olumlu bir şekilde değerlendirildi. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ele alınan tüm konularda temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA