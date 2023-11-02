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Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti - Son Dakika

Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti

Son Güncelleme: 02.11.2023 15:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal eden kararnameye imza attı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edilen yasa tasarısı Putin tarafından onaylandı. Rusya, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını resmen geri çekmiş oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal eden kararnameye imza attı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ekim ayında kabul edilen Rusya'nın "Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması"ndan onayını çekmesine dair hazırlanan yasa tasarısı, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunuldu. Kremlin Bilgi Portalı'nda yayımlanan açıklamada, yasa tasarısının Putin tarafından onaylandığı belirtildi. Putin'in imzasının ardından Rusya, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını resmen geri çekmiş oldu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ekim ayında yapılan oturumda, Rusya'nın anlaşmaya verdiği onayın iptaline dair hazırlanan yasa tasarısı oylamaya sunulmuştu. Tasarıya oturuma katılan 412 milletvekili "evet" oyu verirken, ret oyu veya çekimser oy kullanan olmamıştı. Üst meclis Federasyon Konseyi'nde yapılan oylamada ise, tasarı sıfıra karşı 156 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD'nin zaten anlaşmaya hiçbir zaman dahil olmadığını, Rusya'nın geri çekilme kararıyla dengelerin eşitleneceğini söylemişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti - Son Dakika
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