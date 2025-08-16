Putin-Trump Görüşmesi: Ukrayna Krizi Odağı - Son Dakika
Politika

Putin-Trump Görüşmesi: Ukrayna Krizi Odağı

Putin-Trump Görüşmesi: Ukrayna Krizi Odağı
16.08.2025 21:42
Putin, Trump ile görüşmeyi faydalı buldu, Ukrayna krizinin çözümünü görüştüklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Görüşmenin zamanında ve çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. Odağımız Ukrayna krizinin adil bir şekilde çözülmesi olasılığını konuşmak oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

PUTİN'DEN ZİRVE SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Rus lider, başkanlık personeli, bakanlar ve farklı hükümet bölümlerinin liderleri ile yaptığı toplantı sırasında Rusya-ABD arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirerek, "Öncelikle görüşmenin zamanında ve çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. İş birliğimizin neredeyse tüm alanlarını tartıştık, ancak elbette odağımız Ukrayna krizinin adil bir şekilde çözülmesi olasılığını konuşmak oldu" ifadelerini kullandı.

PUTİN, TRUMP'TAN DONETSK BÖLGESİNİ İSTEDİ

Öte yandan İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin aktardığına göre ise Putin, Alaska'daki görüşmede Trump'tan Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Rusya'ya verilmesini talep etti. Rus lider, buna karşılık olarak ise Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson ve Zaporijya bölgelerindeki cephe hattını dondurmayı teklif etti.

GÖRÜŞMELER 3 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Dün Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde gerçekleştirilen görüşmeler, ana müzakere alanına giderken Trump'ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir görüşme de dahil olmak üzere yaklaşık 3 saat sürmüştü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'e eşlik ederken, Trump'ın yanında da ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer almıştı.

"UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİNİN DE SAĞLANMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Putin görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, iki ülkenin ele aldığı konuların başında Ukrayna meselesinin geldiğini söylemiş ve Trump'ın Ukrayna sorununun çözümü için kişisel olarak çaba göstermesini "değerli" olarak nitelemişti. Putin ayrıca, "Ukrayna'daki durum, güvenliğimize yönelik temel tehditlerle ilgilidir" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın samimi olarak Ukrayna savaşını sona erdirmeyi istediğini vurgulamıştı.

Rus lider, "Çözümü kalıcı ve uzun vadeli kılmak için, çatışmanın tüm asli köklerini, temel nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu defalarca söyledik. Rusya'nın tüm meşru endişelerinin dikkate alınması ve Avrupa'da ve genel olarak dünyada adil bir güvenlik dengesinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bugün Başkan Trump'ın da söylediği gibi, doğal olarak Ukrayna'nın güvenliğinin de sağlanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Doğal olarak, bunun üzerinde çalışmaya hazırız" demişti.

Rus lider aynı zamanda ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, Trump'ı Moskova'ya davet etmişti.

TRUMP: "10 ÜZERİNDEN 10'LUK GÖRÜŞME"

ABD Başkanı ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalına yaptığı özel açıklamada, toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını söylemiş, "Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik" ifadelerini kullanmıştı. Trump, buna rağmen Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi "10 üzerinden 10" olarak değerlendirerek, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de 'hayır' diyecekler" diye konuşmuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin-Trump Görüşmesi: Ukrayna Krizi Odağı

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
SON DAKİKA: Putin-Trump Görüşmesi: Ukrayna Krizi Odağı
